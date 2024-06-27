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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sözleri yüksek memur zammına da kapıyı kapadı: Eşitleme yok, 6 aylık enflasyon farkı var

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.06.2024 08:17
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Son dakika haberi… Emeklisi memuru 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile milyonların yeni maaşı netleşecek. SSK, Bağ-Kur emeklileri refah payı, memur ve memur emeklileri de zam oranlarında eşitleme bekliyordu. Ancak dün Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları tüm tahminleri değiştirdi. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? Polis, hemşire, öğretmen kaç TL maaş alacak? İşte meslek meslek emekli ve memur maaş tablosu…

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sözleri yüksek memur zammına da kapıyı kapadı: Eşitleme yok, 6 aylık enflasyon farkı var

Son dakika: 6 aylık enflasyon farkı ile tüm emekli ve memur maaşları değişecek. Temmuz 2024 zam dönemine sayılı gün kala tablo iyiden iyiye netleşmeye başladı. Ancak ekonomi yönetimi enflasyon rakamları düşerken yüksek zamma da dur diyecek. Temmuz ayında yapılacak tek düzenlemenin ise en düşük emekli maaşında olması bekleniyor. İşte detaylar…

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EMEKLİYE REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün AK Parti Grup Toplantısı öncesinde emekli, memur ve asgari ücretliye mesaj verdi. Asgari ücrete ara zam olmayacağını çok net bir şekilde ifade eden Bakan Işıkhan emekliye refah payı için de, “Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" sözlerini sarf etti.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLACAK?

Merkez Bankası’nın verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25,81 olarak gelmesi bekleniyor. Bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı anlamına da geliyor. Memur zammı ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 20,35 seviyelerinde gelebilir.

BAĞ-KUR VE SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI

• Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye
• Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye
• SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
• En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI 3,5 MİLYON

Şu anda 3,5 milyon emekli en düşük aylık olan 10 bin lira maaş alıyor. Temmuz’daki enflasyon oranındaki artışa rağmen, kök maaşı 10 bin liranın altına kalacak olan emekli sayısının 1,5 milyon civarında kalabileceği ifade ediliyor.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ BEKLENTİSİ

Bu zam döneminde toplu sözleşmeden kaynaklı memur ve memur emekli maaşı zam oranı SSK ve Bağ-Kur’ludan yaklaşık 5 puan daha düşük olacak. Geçtiğimiz dönemde memur emeklisi olmayanların maaşlarında yapılan eşitleme bu dönem memur emeklileri için bekleniyordu. Ancak Bakan Işıkhan’ın açıklamaları o ihtimali de rafa kaldırdı. Memur maaşı zammı içinse uzmanlar yüksek zam oranlarının bittiği görüşünü paylaşıyor. Bu kapsamda 6 sadece 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alması beklenen milyonlar için en son maaş hesabı şöyle oldu.

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• En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL - 17.739 TL’ye
• En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.547 TL’ye
• Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.552 TL’ye çıkacak.
• Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

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GÖZLER ERDOĞAN’DA OLACAK AMA…

AK Parti’de bu tarihten sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşları ile ilgili bir adım atmasını bekleyenler olsa da bu ihtimalin zayıf olduğu görüşünde olanlar ağırlıkta. Ancak zamlara rağmen en düşük emekli maaşı alanlar için doğal gaz ve gıda yardımı desteği verilmesinin gündeme geleceği öğrenildi.

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İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 TL - 58.266 TL
• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 TL - 41.180 TL
• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 TL - 53.033 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 TL - 47.854 TL
• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 TL - 58.580 TL
• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 TL - 53.010 TL
• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 TL - 66.750 TL
• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 TL - 47.470 TL
• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 TL - 59.470 TL
• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 TL - 42.256 TL
• PROFESÖR 1/4 - 71.806 TL - 86.418 TL
• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 TL - 57.030 TL
• VAİZ 1/4 - 41.205 TL - 49.590 TL
• AVUKAT 1/4 - 47.087 TL – 56.669 TL

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MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.503 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 57.091 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.404 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.539 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.614 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.602 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.099 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.265 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL

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