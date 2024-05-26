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SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi zammında bu oranlar ilk kez konuşuldu! Kök aylık tablosunu değiştiren formül! İkisi bir arada artış

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 07:37
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Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisinin gözü temmuzda açıklanacak zam oranında. Geri sayım başladı, zam oranları için hesaplar yapılıyor. Zam oranı için yeni bir formül daha ortaya çıktı. İşte kök maaş tablosunu değiştirecek düzenleme...

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi zammında bu oranlar ilk kez konuşuldu! Kök aylık tablosunu değiştiren formül! İkisi bir arada artış

Milyonlarca emekli heyecanla temmuz ayında aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Enflasyon nedeniyle alım gücü düşerken emeklilerin de enflasyon farkının üzerine ek bir zam daha yapılması beklentisi arttı. 4 aylık enflasyonun açıklanmasıyla emekliler yüzde 18.72'lik zammı cebine koyarken refah payı ve seyyanen zam oranları da tartışılmaya başlandı. Kök aylıkların artırılması gündemde.

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EMEKLİ VE MEMURA ZAMDA SON İKİ VERİ

Nisan enflasyonu sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için 4 aylık enflasyon oranı kesinleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Nihai rakamda geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

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REFAH PAYINA KAPILAR KAPANMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere refah payı verilip verilmeyeceği sorusunu yanıtladı. Işıkhan temmuz ayını işaret ederek refah payına kapıları kapatmadı.

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BU ORANLAR İLK KEZ GÜNDEME GELDİ

A Haber'de yer alan habere göre, öngörülen refah payı ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 40-45, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 30-35 arasında bir zam alması gündemde.

Ocak ayında olduğu gibi SSK, Bağkur ve memur emeklilerin zam oranlarının eşitlenmesi bekleniyor.

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ZAMMIN YANINDA TABAN MAAŞTA DA ARTIŞ

10 bin TL olan en düşük emekli maaşının da düzenlenme bekleniyor. Konuşulan yeni düzenlemeyle taban maaşının 14-15 bin TL seviyelerine yükseltilebilir.

KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM

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Kök maaşı düşük emeklilere de seyyanen artış yapılması da formüller arasında.

Kamuoyuna yansıyan formüller ise temmuz ayında netleşecek ve nihai karar Meclis'e sunuluacak.

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bağkur emekli zammı memur emeklisi ssk refah payı
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