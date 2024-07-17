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SSK, Bağ-Kur, memur... EYT'lilerin yarısı çalışıyordu, yüzde 5'lik destek sona erdi: 'İşveren sineye çekmeyecek, işlerini kaybedecekler...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.07.2024 08:38
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EYT ile emekli olanların yarısından çoğu emekli maaşı yetersiz kaldığı için çalışmaya devam ediyordu. Ancak dün işverene sağlanan prim desteği sona erdi. O açıklama sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yüzde 5 prim desteğinin bitmesi ile işverenlerin EYT'li çalışan emeklileri işten çıkaracağı dile getirildi. "İşveren maliyet artışını sineye çekmeyebilir. Muhtemelen EYT'li çalışanların ekseriyeti işini kaybedecek” denildi.

SSK, Bağ-Kur, memur... EYT'lilerin yarısı çalışıyordu, yüzde 5'lik destek sona erdi: 'İşveren sineye çekmeyecek, işlerini kaybedecekler...'

Yeni vergi yasa tasarısını açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamasında EYT ile emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden yüz binler için alınan yeni kararı anlattı.

Bu kapsamda Güler, “Sigorta kolları prim oranını yüzde 2,25’e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz” dedi.

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“EYT’Lİ ÇALIŞAN EMEKLİLER İŞİNİ KAYBEDECEK”

Gazeteci Turhan Bozkurt, alınan karara ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, EYT kanunu ile emekli olan vatandaşlardan iş yerlerinde çalışmaya devam edenlerin işlerinden olabileceğini söyledi.

“EYT Kanunu ile emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primi Hazine tarafından karşılanıyordu” diyen Bozkurt, “Yüzde 5'lik destek kalktı. İşveren maliyet artışını sineye çekmeyebilir. Muhtemelen EYT'li çalışanların ekseriyeti işini kaybedecek” ifadelerini kullandı.

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2,1 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLDU

EYT düzenlemesi 2023 Mart’ta yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre 2023’te 4a SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, 4b Bağ-Kur kapsamında 183 bin, 4c Emekli Sandığı kapsamında da 86 bin kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde yaşlılık aylığı bağlananların sayısı ise 162 bin 79 kişi olarak gerçekleşti.

Böylece yeni yaşlılık aylığı bağlatanların sayısındaki artış geçen yıla göre hız kesti. Özellikle emekli maaşlarının düşük kalması memurların hem geçen yıl hem de bu yıl emekli olmak konusunda çok istekli olmadıklarını ortaya koydu.

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EYT’LİLERİN YARISI ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. SGDP’ne tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken 2023 yılında 919 bin kişi artarak 1 milyon 865 bin kişiye yükselmişti. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise 78.591 kişi daha artarak 1 milyon 944 bine ulaştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli olan EYT’lilerin yaklaşık yarısının sigortalı çalışmaya devam ettiği görüldü.

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TOPLAMDA 4,8 MİLYON EYT'Lİ VAR

EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi. Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.

Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti. 2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48,1 olarak tespit edildi.

Çalışmaya göre, EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalacak. Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artacak.

Hesaplamalara göre 401,7 milyar Lira maaş ödemesi, 13,7 milyar Lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar Lira tutarında prim kaybı söz konusu.

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Anahtar Kelimeler:
EYT
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