SSK, Bağ-Kur, memur için zam tablosunu açıkladı! Uzman isim 'Büyük mağduriyet' deyip o detaya dikkat çekti

Ocak ayına memur ve emekli ne kadar zam alacağını merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre zam alırken memur ise toplu sözleşme ile beraber maaşlarını hesaplıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memur ve emeklinin ne kadar zam alacağına dair tablo oluşturdu. İşte detaylar..

Ezgi Sivritepe

Memur, emekli, asgari ücretli yeni yılda maaşlarına zam alacak. Asgari ücretli için komisyon kurulurken emekliler enflasyon farkı; memurlar ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen zam oranını alıyor.

Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 3 aylık enflasyon farkının belli olduğunu kayderek Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 2, yüzde 2 ve yüzde 1 artış olması halinde 6 aylık toplam enflasyonun yüzde12,96’ya ulaşacağını belirtti.

Böyle bir durumda ise SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 12,96 fak alırken; memur ve memur emeklisi ise yüzde 11 toplu sözleşme farkı eklendiğinde yüzde19,41 oranında zam alacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 1000 TL artış yapılacak.

Erdursun, emekli aylıklarında eşitsizlik olduğunu da vurgulayarak 1 Ekim 2008’den önce göreve başlayanlarla sonrasında başlayanlar arasında büyük fark olduğunu söyledi ve, "Eski memurların emekli maaşı hesaplanırken derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı dikkate alınırken, 2008 sonrası başlayanlarda sadece brüt maaş dikkate alınıyor" dedi.

İKRAMİYE HAKKINI KAYBEDİYORLAR

Erdursun ayrıca, 2008 sonrasında göreve başlayan memurların görevden ayrıldıktan sonra 4C kapsamında isteğe bağlı prim yatıramadığını, bir gün dahi SSK ya da Bağkur primi ödemeleri halinde ikramiye hakkını kaybettiklerini vurguladı.

"Çalışırken maaşlarda fark olmasa da, emeklilikte büyük farklar oluşuyor. Bu durum ilerleyen yıllarda daha büyük mağduriyetler yaratacak" diyen Erdursun, memur sendikalarının bu konuda daha fazla çalışma yapması gerektiğini belirtti.

