SSK'dan toplu para alma fırsatı! Emekli olamayana tüm primler geri ödeniyor

EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıksa bile yıl ve yaş şartlarını tamamlayamayanlar emekli olamayacak. Primini borçlanma ya da çalışarak dolduramayacak kişiler, toplu ödeme alabiliyor. Toplu ödeme alma imkanından yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak gerekiyor. Vefat durumunda bu ödemeyi, kişinin yakınları alabiliyor.

TOPLU ÖDEME ALMA İMKANI

SSK ve Bağ-Kur'lular toplu para alabiliyor. Ancak bunun için sigortalı çalışan olmaması ve kendi işini yürütmemesi şartı aranıyor. Öte yandan emekli olmak için gerekli olan 3 şarttan yıl ve yaşı da doldurmuş olması gerekiyor.

Ödemeyi almak için SGK il merkezine ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmak gereklidir. Ödeme yapılacak tutarda güncelleme oluyor. Başvuru tarihine dek geçen zaman için güncelleme katsayısı ile hesap gerçekleştiriliyor.

Toplu para talebini, vefat eden vatandaşın kanuni mirasçıları da alabilir. Ancak ölüm aylığının bağlanmamış olması gerekiyor. Bu parayı talep etmek için yine SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ÖDEME MİKTARI NE KADAR?

Ödeme miktarı, o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesi ile belirleniyor. SSK'lılara (4A), 2008'den evvel kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'in ardından ise yalnızca işçi primleri geri veriliyor.

Tarih ayrımı yapılmıyor ve Bağ-Kur'lu (4B) vatandaşlara ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşan primlerdir. Sağlık için ödemesi yapılan primler ve doğum-askerlik gibi borçlanmalar geri verilmez.



