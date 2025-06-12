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SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam 'AK Parti kaynaklarından bilgi aldım'

Milyonlarca emekli, memur, memur emeklisinin zamlı maaş ile ilgili meraklı bekleyişi devam ediyor. Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olmasıyla SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli ve memur emeklisi için garantilenen zamlar belli oldu. Ancak geriye son 1 enflasyon verisi kaldı, bu verinin ardından zamlı maaşlar netlik kazanacak. Peki, ekonomistlerin öngörüsü ne? Masadaki 3 farklı senaryo belli oldu. Diğer yandan kök maaşlarla ilgili 'sıfır zam' sorunu da konuşuluyor. İşte detaylar...

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, emekli ve memur emeklisi zamlı maaşları bekliyor! Masada 3 farklı rakam 'AK Parti kaynaklarından bilgi aldım'
Hande Dağ

Milyonlarca memur, emekli ve memur emeklisi maaş zammı için son enflasyon verisini beklemeye başladı. Emekli ve memur zammı için geri sayımda herkes TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyonuna kilitlenmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025'in ilk yarısına dair 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zammı eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

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TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 ve mayısta 1.53 olmuştu. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,09 oldu.

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5 aylık enflasyon doğrultusunda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri de yüzde 14'lük zammı garantilemiş oldu. Son olarak haziran ayının enflasyonunun da açıklanmasıyla beraber milyonların maaş zammı netlik kazanacak.

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EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 3 ZAM SENARYOSU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; memur ve emekli zammı için masada 3 farklı rakam bulunuyor. Ekonomistlere göre haziran enflasyonunun yüzde 1-2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu orana göre hesaplandığında memur ve emekli zammı için şu rakamlar öne çıkıyor:

Haziran enflasyonu yüzde 1 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 15,14
Emekli zammı: Yüzde 16,24

Haziran enflasyonu yüzde 1,5 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 15,72
Emekli zammı: Yüzde 16,82

Haziran enflasyonu yüzde 2 gelirse;
Memur zammı: Yüzde 16,29
Emekli zammı: Yüzde 17,4

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EMEKLİYE ZAMDA KÖK MAAŞ SORUNU

TGRT Haber yayınında konuşan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan şu ifadeleri kullandı:

"Kök maaş ne? Şu anda en düşük emekli maaşı 14.469 lira. Aslına bakarsan emekli vatandaşların büyük bir bölümünün, 3 milyondan fazla emeklinin gerçek maaşı bu değil. Gerçek maaşı ne? 7-8 bin bandında, 7-8 bin lira alıyorlar. Kök maaşları bu şekilde. Peki 14.469 liraya nasıl tamamlanıyor? Hazine Bakanlığı onu çeşitli ödeneklerle 14.469 liraya çıkartıyor. Ancak bunun her yıl ya da her zam döneminde yasal düzenlemeyle yapılması gerekiyor. Şu anda da artık Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz. Mayısta 1.53 geldi. Toplam 5 aylık enflasyon rakamı 15.09 oldu. Yani emekliler, Haziran ayındaki rakam da oldukça önemli. Onu da bekleyeceğiz. Ancak 5 aylık düzenlemeye baktığımızda, enflasyon rakamlarına baktığımız zaman 15,09 zammı ceplerine koydular.

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Ancak işte kök aylığı 7 ya da 8 bin lira olan emekliler eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa tekrar yasal bir düzenleme yapılmazsa bu zamdan faydalanamayacaklar. Neden faydalanamayacaklar? Çünkü o zam kök aylığa yapılıyor. Şimdi o 7-8 bin lira alan kişi kök aylığına yüzde 15,09 zam yapıldığı zaman 14.469 liranın üzerine çıkamıyor. Çıkamayınca ne oluyor? Sıfır zam almış gibi görünüyor. Dolayısıyla eğer kök aylıklara yasal bir düzenleme yapılmazsa ve kök aylıklara yapılacak zam oranı artırılmazsa 3 milyondan fazla emekli Temmuz ayında maaşını çekmek için bankaya gittiğinde yine aynı maaşı almaya devam edebilir ve sıfır
zamla karşılaşabilir.

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Peki bir düzenleme yapılabilir mi? AK Parti kaynaklarından aldığım bilgiye göre bir değerlendirme yapılacak. Bir toplantı yapılacak. Tabii maliyet analizi de oldukça önemli. Daha önceki zam döneminde en düşük emekli aylığı 14.469 liraya yükseltilmişti. Bakalım AK Parti'nin toplantısından nasıl bir karar çıkacak. Kök aylıklara zam yapılması yönünde bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı da o toplantıda kararlaştırılacak"

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Hissenet
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