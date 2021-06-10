SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı? İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma fırsatı hakkında detaylar...

2021 senesinde çıkan yeni yapılandırma yasası ile birlikte SSK ve vergi borcu bulunan vatandaşlar borçlarını yapılandırabilecek. SSK'nın yanında Bağ-Kur’lu vatandaşlar da çıkan yasa ile ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecek. Yapılandırma paketinden prim borcu bulunan veya önceden sigorta süresini donduran Bağ-Kur'lular yararlanabilecek. Peki SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı?
Yeni uygulamaya konulacak olan yapılandırmada; maliyeye olan vergi borçları, kesinleşmemiş yada dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile birlikte bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları,
KYK borçları, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları, belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları gibi pek çok borç için yapılandırma yapılabilecek.
Milyonlarca vatandaşın devlete olan vergi ceza ve prim borçlarını kapsamına alan yapılandırma yalnızca borçlular için değil, Bağ-Kur'luları da sevindirdi. Yapılandırma paketinden prim borcu bulunan veya geçmişte sigorta süresini dondurmuş olan Bağ-Kur'luları için de yeni kararlar çıktı. TBMM'den geçen ve yasalaşan yapılandırma pek çok vatandaşın borcundan kurtulmasına imkan sağlıyor. Uygulama ile milyonlarca vatandaşın devlete olan vergi ceza ve prim borçları kapsama alındı.
Uygulama gereği ana para üzerindeki ceza ve faizler siliniyor ve küçük bir enflasyon farkı ekleniyor. Ayrıca miktarı peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkarılabiliyor. 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılıyor. Başvuruların ise 31 Ağustos'a dek Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılması gerekmekte. Ayrıca 31 Ekim tarihine kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Mevcut borçların gecikme faizleri siliniyor ve bunların yerine Yİ-ÜFE farkı ekleniyor. Yine iki ayda bir ödeme gerçekleşeceği için 36 ay vade yapılabilecek.
Bağ-Kur'lu vatandaşlar önceden prim borcu sebebiyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek. Ayrıca borcunu yapılandırarak veya primlerini ihya ederek emekli olacak vatandaşlar, ödemelerin tamamlanmasının sonrasında aylığa kavuşabiliyor. Prim borcu sebebiyle emekli olamayan fakat bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabiliyor olacak.
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