SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı? İşte 2021 SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma fırsatı hakkında detaylar...

2021 senesinde çıkan yeni yapılandırma yasası ile birlikte SSK ve vergi borcu bulunan vatandaşlar borçlarını yapılandırabilecek. SSK'nın yanında Bağ-Kur’lu vatandaşlar da çıkan yasa ile ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecek. Yapılandırma paketinden prim borcu bulunan veya önceden sigorta süresini donduran Bağ-Kur'lular yararlanabilecek. Peki SSK ve Bağ-Kur borçlarına yapılandırma var mı?

2021 SKK BORÇLARINA YAPILANDIRMA VAR MI?

Yeni uygulamaya konulacak olan yapılandırmada; maliyeye olan vergi borçları, kesinleşmemiş yada dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar, Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile birlikte bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları,

KYK borçları, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları, belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları, belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları gibi pek çok borç için yapılandırma yapılabilecek.