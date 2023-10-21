FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi: Yüzde 40’lık oranla kalem kalem tüm maaşlar hesaplandı

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi: Yüzde 40’lık oranla kalem kalem tüm maaşlar hesaplandı

21.10.2023 08:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları refah payı hariç kesinleşmişti. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu merak edilirken Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahmini emekli zammı için ipucu verdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi: Yüzde 40’lık oranla kalem kalem tüm maaşlar hesaplandı

Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.

Asgari ücret zammında hesap değişti! Asgari ücret zammında hesap değişti!

3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI

Takvim’in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.

TÜRK LİRASI (333)

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

iStock-1516520414

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sürerken, eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Örneğin; eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

iStock-1140592689

EMEKLİNİN KÖK MAAŞINA MI MI YANSIYACAK?

Kesin oran ise çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Refah payı yasa ile verileceği için hazırlanacak düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?

Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

iStock-1336321534

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESABI

Yüzde 40.27 olarak tahmin edilen artış kök aylıkları şöyle değiştirecek:

• Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL
• Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.660,52 TL
• Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.800,79 TL
• Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 10.941,06 TL
• Mevcut maaş: 7.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.081,33 TL
• Mevcut maaş: 8.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.221,60 TL
• Mevcut maaş: 8.100,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.361,87 TL
• Mevcut maaş: 8.200,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.502,14 TL
• Mevcut maaş: 8.300,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.642,41 TL
• Mevcut maaş: 8.400,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.782,68 TL
• Mevcut maaş: 8.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 11.922,95 TL
• Mevcut maaş: 8.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.063,22 TL
• Mevcut maaş: 8.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.203,49 TL
• Mevcut maaş: 8.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.343,76 TL
• Mevcut maaş: 8.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.484,03 TL
• Mevcut maaş: 9.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.624,30 TL
• Mevcut maaş: 9.050,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.694,44 TL
• Mevcut maaş: 9.100,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.764,57 TL
• Mevcut maaş: 9.200,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 12.904,84 TL
• Mevcut maaş: 9.300,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.045,11 TL
• Mevcut maaş: 9.400,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.185,38 TL
• Mevcut maaş: 9.500,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.325,65 TL
• Mevcut maaş: 9.600,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.465,92 TL
• Mevcut maaş: 9.700,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.606,19 TL
• Mevcut maaş: 9.800,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.746,46 TL
• Mevcut maaş: 9.900,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 13.886,73 TL
• Mevcut maaş: 10.000,00 TL
% 40.27 zamlı maaş: 14.027,00 TL

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammında hesap değişti! Asgari ücret zammında hesap değişti!
Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?Asgari ücrete yüzde 35 zam mı geliyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı
Anahtar Kelimeler:
emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.