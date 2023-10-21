SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak? Merkez Bankası’ndan yeni ipucu geldi: Yüzde 40’lık oranla kalem kalem tüm maaşlar hesaplandı

Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.

3 AYLIK ORAN YÜZDE 25'İ AŞTI

Takvim’in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.

MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.

Orta Vadeli Program'da ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer almıştı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

EK İYİLEŞTİRME MASADA

Artış enflasyon zammıyla sınırlı kalmayacak. Emeklilerin zam oranının refah payı ile artırılması da gündemde. Bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sürerken, eklenecek refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranlarının yüzde 50'yi geçmesi bekleniyor. Örneğin; eğer Ocak ayı zam oranı yüzde 50 olarak kararlaştırılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 9.73 puan refah payı eklenmiş olacak.

EMEKLİNİN KÖK MAAŞINA MI MI YANSIYACAK?

Kesin oran ise çalışmalar tamamlanınca belli olacak. Refah payı yasa ile verileceği için hazırlanacak düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Enflasyon zammı ve refah payı kök aylıklara yansıtılacak.

TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?

Emeklilere yönelik çalışmalar kapsamında halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HESABI

Yüzde 40.27 olarak tahmin edilen artış kök aylıkları şöyle değiştirecek:

• Mevcut maaş: 7.500,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10.520,25 TL

• Mevcut maaş: 7.600,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10.660,52 TL

• Mevcut maaş: 7.700,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10.800,79 TL

• Mevcut maaş: 7.800,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 10.941,06 TL

• Mevcut maaş: 7.900,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.081,33 TL

• Mevcut maaş: 8.000,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.221,60 TL

• Mevcut maaş: 8.100,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.361,87 TL

• Mevcut maaş: 8.200,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.502,14 TL

• Mevcut maaş: 8.300,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.642,41 TL

• Mevcut maaş: 8.400,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.782,68 TL

• Mevcut maaş: 8.500,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 11.922,95 TL

• Mevcut maaş: 8.600,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.063,22 TL

• Mevcut maaş: 8.700,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.203,49 TL

• Mevcut maaş: 8.800,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.343,76 TL

• Mevcut maaş: 8.900,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.484,03 TL

• Mevcut maaş: 9.000,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.624,30 TL

• Mevcut maaş: 9.050,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.694,44 TL

• Mevcut maaş: 9.100,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.764,57 TL

• Mevcut maaş: 9.200,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 12.904,84 TL

• Mevcut maaş: 9.300,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.045,11 TL

• Mevcut maaş: 9.400,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.185,38 TL

• Mevcut maaş: 9.500,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.325,65 TL

• Mevcut maaş: 9.600,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.465,92 TL

• Mevcut maaş: 9.700,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.606,19 TL

• Mevcut maaş: 9.800,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.746,46 TL

• Mevcut maaş: 9.900,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 13.886,73 TL

• Mevcut maaş: 10.000,00 TL

% 40.27 zamlı maaş: 14.027,00 TL







