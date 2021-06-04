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SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı belli oldu! 2000'den önce emekli olanlara 2600 TL

04.06.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler, temmuz ayı içerisinde Kurban bayramı ikramiyesinin yanında aylıklarını alacak. Bunların dışında memurlar da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte maaş farklarını alacak. Ekonomistler, temmuz ayı zammı ile ilgili farklı senaryolar belirtiyor…

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı belli oldu! 2000'den önce emekli olanlara 2600 TL

Emekliler, temmuz ayı içerisinde çifte bayram yaşamış olacak. 20-23 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı’nda 1100 TL ikramiye, emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Mayıs ayı için yüzde 0,98 olarak açıklanan enflasyon, yılık ilk 5 ayında yüzde 6,39 olarak kaydedildi.

6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin alacağı zam miktarının yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Emeklilere bunun dışında bin 100 TL de bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ VE MEMURA YILDA 2 DEFA ZAM

Memur ve emekli maaşına ocak ve temmuz ayları olmak üzere senede 2 kez zam yapılıyor. Emekli ve memurlar için kritik enflasyon verilerinden biri 4 Haziran’da açıklandı.

Buna göre; emeklilere temmuz ayı içerisinde çifte bayram, memura ise enflasyon farkı yatırılmış olacak. İlk 5 aylık verilere bakıldığında Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oranı belirlendi.

EMEKLİLERE VE MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre; haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak paylaşıldı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyon Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi aşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu oranın gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarımda bin 780 Türk lirası, esnafta 2 bin 200 Türk lirası, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da hemen hemen 2 bin 600 Türk lirasına kadar yükselebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı belli oldu! 2000'den önce emekli olanlara 2600 TLL

MEMURA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yapılan toplu sözleşme ile birlikte 2021’in ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasının ardından enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen bölüm zam olarak maaşlara yansıyacak. İlk 5 aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıkmıştı.

Haziran enflasyonu emekli ve memur zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziran ayında enflasyon oranının değişmemesi durumunda dâhi en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 Türk lirasına ulaşmış olacak. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 Türk lirasına yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK AYLIK NE KADAR OLACAK?

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele döneminde 2020’de yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı bin 500 Türk lirasına çıkarılmıştı.

Emeklilerin yetim ve dul hak sahipleri de hisseleri oranında bayram ikramiyesi ve maaş alıyor. Zamlar da bu hisse oranına göre artacak.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ramazan bayramında emekliler ve hak sahiplerine bin 100 Türk lirası bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırıldı. Toplamda 12.3 milyar Türk lirası ödeme yapıldı. Kurban Bayramı da 20 Temmuz'da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz tarihlerinde yatırılacağı düşünülüyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri de 17 Temmuz’dan itibaren zamlı maaşlarının dışında zamlı ikramiyelerini de alacak. Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs ayı sonuna dek emekli olanlar da ikramiyelerde hak sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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