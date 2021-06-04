SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zammı belli oldu! 2000'den önce emekli olanlara 2600 TL

Emekliler, temmuz ayı içerisinde çifte bayram yaşamış olacak. 20-23 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı’nda 1100 TL ikramiye, emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Mayıs ayı için yüzde 0,98 olarak açıklanan enflasyon, yılık ilk 5 ayında yüzde 6,39 olarak kaydedildi.

6 aylık enflasyon oranına göre maaşlarına zam alacak olan memur ve emeklilerin alacağı zam miktarının yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Emeklilere bunun dışında bin 100 TL de bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ VE MEMURA YILDA 2 DEFA ZAM

Memur ve emekli maaşına ocak ve temmuz ayları olmak üzere senede 2 kez zam yapılıyor. Emekli ve memurlar için kritik enflasyon verilerinden biri 4 Haziran’da açıklandı.

Buna göre; emeklilere temmuz ayı içerisinde çifte bayram, memura ise enflasyon farkı yatırılmış olacak. İlk 5 aylık verilere bakıldığında Bağ-Kur ve SSK emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oranı belirlendi.

EMEKLİLERE VE MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketine göre; haziran ayı için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak paylaşıldı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda ilk 6 aylık enflasyon Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi aşacak.