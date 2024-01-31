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"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.01.2024 17:06 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), emekli maaşları için açıklama geldi. DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" iddiası gündem olmuştu! DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi" haberinin doğru olmadığını belirterek açıklama yaptı. Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulandığı dile getirildi.

X hesabından paylaşılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş kısıtlaması getirildi.” iddiası doğru değildir. 5510 sayılı Kanunun 28’inci maddesi gereğince Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması gerekmektedir. Bu hüküm Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulanmaktadır." denildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57’nci maddesi uyarınca Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle birlikte SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerin prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

Prim borcu olan sigortalılara bağlanacak aylıkların prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılması düzenlemesi yıllardır uygulanmakta olup, haberde belirtiği gibi son aylarda yürürlüğe sokulan bir uygulama olduğu ve emeklilik başvurularının kasıtlı olarak bekletildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."


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Anahtar Kelimeler:
bağkur emekli kısıtlama ssk
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