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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

18.06.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memurlar 5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamlarını bekliyor. Çünkü 2021 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla memurlara, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam da belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

En son 2020 Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına zam 2021 Ocak ayında yapılmıştı. Geride bıraktığımız ilk ayın ardından SSK ve Bağ-kur emeklisi olanlar Temmuz ayı emekli maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Mayıs ayında açıklanan enflasyona göre bir hesap yapıldığında SSK ve Bağ-Kurlulara yapılacak olan zam az çok ortaya çıkıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yasa gereği emekli ve memurlara yılda iki kere zam yapılıyor. 2021 yılı ocak ayı itibarıyla ilk zammını alan emekli ve memurlar, ikinci zam için temmuz ayını bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı, için gözler 5 Temmuz tarihine çevrildi. 5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamları ile SSK ve Bağ-Kur emeklililerin maaşına yapılacak zam da belli olacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri 0.89 olarak açıklanmıştı. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi bulunanların 6.39'luk zam alacağı söylenebilir. Mayıs ayında çıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emekli için en kritik enflasyon verilerine göre ilk 5 aya bakılarak hesaplama yapıldığında, haziran ayında da enflasyon Mayıs ayındaki gibi bile olsa en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 Türk Lirası alacak. Ocakta en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 3 bin 523 Türk Liradan 3bin 782 Türk Lirasına yükselmişti. Oluşan farkla maaş 4.024 liraya çıkmış oldu.

Milyonlara her ay ödeme! Almayan pişman- Emekli olmayanlara da maaş bağlanıyorr

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 1662 Türk Lirasından 1768 Türk Lirasına çıkacak. Son 5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 Türk Lirasından 1.876 Türk Lirasına çıkacak. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ocakta 2 bin 420 Türk Lirasıydı. Geri kalan aylarda enflasyon sıfır bile çıksa, bu maaş 2 bin 575 Türk Lirasına yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Zamların 5 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran enflasyonu ile kesinleşeceği düşünülüyor. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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