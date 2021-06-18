SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak?

En son 2020 Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına zam 2021 Ocak ayında yapılmıştı. Geride bıraktığımız ilk ayın ardından SSK ve Bağ-kur emeklisi olanlar Temmuz ayı emekli maaş zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Mayıs ayında açıklanan enflasyona göre bir hesap yapıldığında SSK ve Bağ-Kurlulara yapılacak olan zam az çok ortaya çıkıyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yasa gereği emekli ve memurlara yılda iki kere zam yapılıyor. 2021 yılı ocak ayı itibarıyla ilk zammını alan emekli ve memurlar, ikinci zam için temmuz ayını bekliyor. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen zam oranı, için gözler 5 Temmuz tarihine çevrildi. 5 Temmuz’da açıklanması planlanan enflasyon rakamları ile SSK ve Bağ-Kur emeklililerin maaşına yapılacak zam da belli olacak.

Mayıs ayı enflasyon verileri 0.89 olarak açıklanmıştı. Bu rakama göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi bulunanların 6.39'luk zam alacağı söylenebilir. Mayıs ayında çıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi.