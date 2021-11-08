SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı...

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zam oranları son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. TÜİK’in kasım ve aralık ayları enflasyon oranlarını açıklamasının ardından net rakam belli olacak. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre çeşitli tahminler yapılmaya başlandı. Enflasyonun yanında seyyanen zam ve refah payı da dikkate alınacak. İşte emeklilik zam oranıyla ilgili son gelişmeler…

ENFLASYONLA BİRLİKTE SEYYANEN ZAM DİKKATE ALINACAK

2021 yılında 2 kere zam, 2 kere de ikramiye alan emeklilerin gözü, kulağı ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun son iki aylık enflasyon oranını açıklamasının ardından net rakam belli olacak. Şu ana kadar açıklanan rakamlara göre seyyanen zamla eş güdümlü olarak en düşük emekli maaşının 2000 TL’ye yükseldiği hesaba katıldığında enflasyonla birlikte 2 bin 183 TL olması bekleniyor.

2 VERİ DAHA DİKKATE ALINACAK

TÜİK’in son 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirince 503 TL’lik bir artış olacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE OLACAK?

Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.72’lik zammı garantilemiş durumda Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yüzde 18.4’lük enflasyonun oluşacağı, son 6 aylık enflasyonun yüzde 10’a çıkması bekleniyor. Şu anki farka göre ocak zammı yüzde 8.72 seviyesinde. 2021 yılı için geriye kalan son iki ayda yüzde 4’e yakın enflasyon beklentisi var.

MEMURA ZAM YÜZDE12.5’İ BULACAK

Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı da yüzde 12.5’i bulacak.



