SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlı maaşını ne zaman alacak? Zamlı en düşük emekli aylığı ne zaman yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? 2026 yılı ilk 6 aylık dönemi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı % 12,19 olarak belirlendi. En düşük emekli aylığı için ise 20 bin TL TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde Genel Kurul'da kabul edildikten sonra kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin ödemeleri her ayın 17-26'sında yapılırken Bağ-Kur emeklileri maaş ödemelerini her ayın 25-28'inde alıyor.

BAKAN ÖDEME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAK!

En düşük emekli maaşı için düzenlemenin Ocak ayı maaş ödemelerine yetişmesi beklenmiyor. En düşük emekli maaşını alan emekliler Ocak ayı içerisinde maaşlarını 16.881 TL olarak alacak.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zam farkı ödeme takvimi açıklanacak. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3.119 TL'lik zam farkı yatırılacak.



SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

BAĞ-KUR BORCU OLANLAR ZAMLI MAAŞ ALABİLİR Mİ?

Emekli aylığı bağlanmışsa borç maaştan kesilmez, zamlı maaş ödenmeye devam eder.