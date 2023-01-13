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SON DAKİKA | Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

13.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı. Genelgede açıklanan rakamlara göre, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı da yeniden belirlendi. Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlenirken, aynı dönem için kıdem tazminatı tavanı ise 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları genelge ile açıkladı. Açıklanan rakamlara göre bedelli askerlik ücreti ve yeni kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı ise 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

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