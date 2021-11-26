Stagflasyon nedir? Stagflasyon ne anlama gelir ve nedenleri neler?

Stagflasyon kavramı İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma kelimesinden gelmektedir. Son günlerde konuşulan kelimenin anlamı sorgulanıyor. İşte stagflasyonun anlamı...

STAGFLASYON NEDİR?

Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş olan bir ekonomik terimdir. Kelime, ekonomik yaşamda hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.

İlk defa 1970'lerde yaşanan petrol krizi ile beraber gündeme gelmiş olan bu terim gerek klasik iktisat teorisinde gerekse Keynesyen iktisat teoride paradoksal bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bunun sebebi genelde enflasyon ve işsizlik arasında ters orantılı bir korelasyon olmasıdır. Yani biri düşerken diğeri yükselmektedir.

İstsihdamın düşmesi olarak isimlendirilen durgunluğun enflasyona dönüşebilmesi için toplam arzın piyasalardaki talebi karşılamıyor olması gerekmektedir. Bu durumda fiyat artışı olurken alım gücü sabit kalmaktadır. Fiyat artışı meydana geliyorsa ve alım gücü artmıyorsa buna stagflasyon denmektedir.



