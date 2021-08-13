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Staj için gitti kendi işletmesini kurdu

13.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar’da staja başladığı yerde hobisi makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamayı öğrenen Tuğçe Nihal Akyol, bir süre sonra hobisini işe dönüştürdü. Tasarladığı eşyaları internette satışa sunan Akyol, daha sonra küçük bir işletme açtı.

Staj için gitti kendi işletmesini kurdu

İstanbul Bağcılar’da ikamet eden 24 yaşındaki Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Tuğçe Nihal Akyol hobisi makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamayı, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda staja başlayarak öğrendi. Ardından Ahşap yakma, makrome ayna ve el becerileriyle evleri süsleyen Akyol, düğüm teknikleri kullanılarak üretilen bir tekstil türü olan makromeyi internette satışa sundu. Akyol daha sonra kendini geliştirerek küçük bir işletme açtı. Öğretmenlik hayali olan Akyol, şimdi siparişlere yetişemiyor. Staj yaptığı yerde hayallerinin de değiştiğini anlatan Akyol, “Hayalim olan öğretmenlik oda bir dönüm noktasına ulaştı. Öğretmenlik istiyorken şimdi özel eğitim öğretmenliği istiyorum” dedi.

"HOBİ OLARAK BAŞLADIM, İŞLETME KURDUM"

Hobi olarak başladığı makrome ipi ile süs eşyaları tasarlamayı zamanla işe dönüştüren Akyol, ”Yapmam gereken 3,5 aylık staj dönemim vardı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda stajımı tamamladım. Burası çok farklı bir dünya. Alanımla alakası yok ama bana çok şey kattığını düşünüyorum. Farklı sınıflarda ve farklı branşlarda öğrencilerle hem yüz yüze hem de online şekilde eğitim veriliyordu. Neden yapamayayım dedim. Öğrencilerle beraber yaparken çok keyif alıyorduk. Burası dönüm noktası oldu benim için.

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Hobi olarak başladım ve şimdi küçük bir işletme kurdum. Aslında hayalim öğretmenlik. Burada yapmış olduğum staj dönemi boyunca engelli arkadaşlarım makrome sanatını yaptığı zaman ‘bunu ben başardım ve ben yaptım’ diyerek çok mutlu oluyorlardı. Bende onlarla birlikte çok mutlu oluyordum. Neden olmasın dedim ve onların sevinciyle bende bu işe girmeye karar verdim. Küçük çaplı ama etkili oldu. Özellikle Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda staj yapmayı tercih etme sebebim hayalim olan öğretmenlik ve engelli öğrencilere duyduğum meraktı. Onlarla uğraşmak, zaman geçirmek ve onlarla birlikte öğretmen yardımcılığı yapmak beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

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"KÜÇÜK ŞEYLERDEN MUTLU OLMAYI ÖĞRETTİ"

Engellilerin küçük şeylerden bile mutlu olduğunu vurgulayan Tuğçe Nihal Akyol, “Bizler çok şeyden şikayet ediyoruz. 2 metre bir ipten anahtarlık yapıyorlar ve bundan mutlu oluyorlar. Bizler bunu yaparken bile mutlu olamıyoruz. Ama onları burada mutlu görünce insan daha çok seviniyor. Bana burası daha küçük şeylerden mutlu olmayı kattı. Engelliler Sarayı birçok branşa ayrılmış. Halı sınıfında el işi, makrome, çanta gibi şeyler yapılıyor.

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El beceri sınıfında ise ahşap yapma, resim ve boyama yapılıyor. Bilgisayar sınıfında bilgisayar programları öğretiliyor. Mantar sınıfında mantar ve bitki yetiştiriciliği yapılıyor. Ayrıca atölye sınıfında marangoz işçiliği yapılıyor. Bu şekilde çok yönlü bir yer ve ben onlarla beraber çok şey öğrendim” dedi.

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"EVLERİ SÜSLÜYORUM"

Makrome sanatıyla yapmış olduğum ürünleri, instagram’da ve Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinde satışa koydum. Yaptığım makroma aynalarla kadınlarımızın evini süslüyorum. Hayalim olan öğretmenlik oda bir dönüm noktasına ulaştı. Normalde öğretmenlik isteyen ben şimdi özel eğitim öğretmenliği istiyorum. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya bizlere ve engelli öğrencilere bu projeyi bizlere sağladığı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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"İLK GELDİĞİNDE İPLERE ÇOK YABANCIYDI"

Alabildiğinin en iyisini aldığını anlatan Dokuma Öğretmeni Hatice Korkut, “İlk geldiğinde düğümlere ve iplere çok yabancıydı. Tuğçe, Engelli öğrencimizdeki azmi gördü ve kendisi de heveslendi. İlerledi ve ilerlemeye de devam ediyor. Bunları burada hem normal olarak ders işledik hem de online üzerinden dersler işlendi. Her ikisine de katıldı. Alabildiğinin en iyisi aldı” dedi.

Kaynak: İHA

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