STAJ MAAŞI 2024! Asgari ücret ile staj maaşı ne kadar olacak, kaç TL artacak? Asgari ücret zam oranı ile belli olacak

Staj maaşının 2024 Ocak ayı itibarıyla ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken vatandaşın gözü asgari ücret 3. toplantısı için yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere zorunlu staj yapan stajyerlere maaş olarak minimum net asgari ücretin yüzde 30'u ödenmek durumunda. 2024 ocak ayı asgari ücret zammının 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar belli olması bekleniyor. İşte 2024 staj maaşı zammında son durum...

STAJ MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Staj maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Staj maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Şu anda 20'den az çalışanı olan yerlerde en düşük maaş 1.710 TL, daha fazla çalışanı olan yerlerde 3.420 TL. Yeni ücrete göre bu miktarlar da yükselecek.

STAJ MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Staj maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirtip "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

2024 ocak ayı asgari ücret zammının 29 Aralık 2023 Cuma gününe kadar belli olması bekleniyor.

Asgari ücret 3. toplantısının tarihi ise henüz açıklanmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Asgari ücret 3. toplantısının 25-29 Aralık tarihleri arasında belirlenecek bir gün yapılması bekleniyor. Üçüncü toplantının tam günü ve saati için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...









