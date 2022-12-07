FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? Gözler asgari ücret toplantısında!

Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? Gözler asgari ücret toplantısında!

07.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zam pazarlığı bugün başlıyor. Yeni asgari ücret ile birlikte bazı maaş ve ödemelerde de değişiklik olacak. Değişen ücretlerden biri de stajyer maaşları olarak biliniyor. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? Gözler asgari ücret toplantısında! İşte tüm detaylar...

Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? Gözler asgari ücret toplantısında!

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Asgari ücretin artması ile birlikte bazı ücretlerde de değişiklikler yaşanacak. Bunlardan biri de stajyer maaşı. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

burs1

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de asgari ücretin değişmesi ile birlikte artacak.

Asgari ücretin yüzde 30 artması halinde staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselecek.

Okul döneminde yada yazın yapılan stajlarda öğrencilere kurumlar asgari ücretin %30’unu veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladıBeklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı
1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak 1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak
Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değiştiKritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika

En Çok Okunan Haberler

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı!

Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı!

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bir rögara düştü ve vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.