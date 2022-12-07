Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? Gözler asgari ücret toplantısında!

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Asgari ücretin artması ile birlikte bazı ücretlerde de değişiklikler yaşanacak. Bunlardan biri de stajyer maaşı. Peki, Stajyer maaşı 2023 ne kadar olacak? Lise üniversite staj ücreti kaç TL olacak? İşte konu hakkında tüm detaylar...

STAJYER MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de asgari ücretin değişmesi ile birlikte artacak.

Asgari ücretin yüzde 30 artması halinde staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselecek.

Okul döneminde yada yazın yapılan stajlarda öğrencilere kurumlar asgari ücretin %30’unu veriyor.



