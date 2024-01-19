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Standard & Poor'dan Türk şirketler ve büyüme açıklaması

19.01.2024 08:08 | Son Güncelleme:
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini söyledi. Raporda Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edildi.

Standard & Poor'dan Türk şirketler ve büyüme açıklaması

S&P Global, "Türk Şirketlerinin Sermaye Piyasasına Erişiminin İyileştirilmesi 2024-2025 Yıllarında Büyümeyi Teşvik Edebilir" başlıklı rapor yayımladı. Derecelendirme kuruluşundan rapora ilişkin yapılan açıklamada, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ülkenin son zamanlarda daha ortodoks bir ekonomi politikasına yönelmesinden faydalanabilecek iyi bir konumda olduğu vurgulandı.

Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edilen raporda, ancak S&P'nin derecelendirdiği şirketlerin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, ülkede sert iniş, Avro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama, değişken döviz kurları ve hükümetin politika değişikliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler başta olmak üzere risklerin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Analisti Alexander Griaznov, politika reformlarının planlandığı gibi devam etmesi durumunda Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına daha iyi erişimden faydalanabileceğine inandıklarına dikkati çekerek, bunun da şirketlerin sadece hayatta kalmaya odaklanmak yerine, kademeli olarak yatırımlarını artırmalarına ve büyümeye geri dönmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

Griaznov, artan faiz oranlarına rağmen Türk şirketlerinin mevcut kaldıraç ve faiz karşılama ölçütlerini koruyacağına inandıklarını ve yüksek enflasyon nedeniyle karlılıkta daha fazla bozulma öngörmediklerini bildirdi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Standard & Poor’s büyüme şirket türk
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