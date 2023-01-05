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STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023: Starbucks'a ne kadar zam geldi? İşte zamlı kahve fiyatları...

05.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starbucks kahve fiyatlarına zam geldi. ABD merkezli kahve zincirlerinde içeceklere yapılan zam sonrası merak konusu oldu. Filtre kahve, cool lime, misto, americano, latte, mocha gibi içeceklerin fiyatı internette araştırılmaya başlandı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Starbucks zam mı geldi, 2023 kahve fiyatları ne kadar oldu?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte zam sonrası 2023 Starbucks kahve fiyatları...

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023: Starbucks'a ne kadar zam geldi? İşte zamlı kahve fiyatları...

Starbucks güncel kahve fiyatları 2023, sosyal medya yapılan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Ünlü kahve zinciri zam kervanına katıldı. Fiyatlar değişti. Peki, Starbucks'a ne kadar zam geldi? İşte zam sonrası 2023 Starbucks kahve fiyatları...

Starbucks

STARBUCKS'A NE KADAR ZAM GELDİ?

Starbucks'ın tüm kahve ürünlerinde yüzde 30 oranında artış yapıldı.

Starbucks sığınmacıları istihdam edecek

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2023

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de de sayısız şubeye sahip Starbucks, Türkiye fiyatlarına zam geldi.

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Starbucks tall filtre kahve: 32,00 TL
Starbucks grande filtre kahve: 36,00 TL
Starbucks venti filtre kahve: 41,00 TL

Ünlü yönetmen Starbucks'a ortak oldu

Starbucks Venti Iced Cappuccino fiyatı: 50,00 TL
Starbucks Americano tall kahve fiyatı: 35,00 TL
Starbucks tall Caffe Latte: 39,00 TL

Starbucks, Türkiye'de alkol satmayacak

Starbucks grande Caffe Latte: 45,00 TL
Starbucks venti Caffe Latte: 50,00 TL
Starbucks Signature Hot Chocolate tall fiyatı: 48,00 TL
Starbucks Signature Hot Chocolate grande fiyatı: 54,00 TL
Starbucks Signature Hot Chocolate venti fiyatı: 60,00 TL
Starbucks Caffe Mocha tall fiyatı: 53,00 TL
Starbucks Caffe Mocha grande fiyatı: 61,00 TL
Starbucks Caffe Mocha venti fiyatı: 67,00 TL

Starbucks'tan devrim gibi hamle

Flat White 40,00 TL
Ristretto Bianco 40,00 TL
Espresso tek 25,00 TL
Espresso duble 31,00 TL

Starbucks, alkollü içki satışına başlıyor

Türk Kahvesi tek 28,00 TL
Türk Kahvesi duble 32,00 TL
Caffe Americano tall 35,00 TL
Caffe Americano grande 39,00 TL
Caffe Americano venti 44,00 TL
Filtre kahve tall 32,00 TL
Filtre kahve grande 36,00 TL
Filtre kahve venti 41,00 TL

Starbucks'a ağır ceza

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