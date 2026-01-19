FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Starbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek

Starbucks’ın Finlandiya'nın Helsinki şehir merkezindeki Academic Bookstore binasında yer alan kafesi, kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Mart 2026 sonunda kapanacak. 2013’te açılan şube, 13 yıllık dönemin ardından faaliyetini sonlandıracak.

Starbucks'tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3'e düşecek
Cansu Akalp

Helsinki’nin en bilinen noktalarından biri olan Pohjoisesplanadi ve Keskuskatu köşesinde hizmet veren Starbucks kapanıyor. Bina, Academic Bookstore’a ev sahipliği yapmaya devam edecek.

AKTİF ŞUBE SAYISI ÜÇE İNECEK!

Kapanışla birlikte Starbucks’ın Finlandiya genelindeki aktif şube sayısı üçe inecek. Bu şubelerin ikisi Helsinki-Vantaa Havalimanı’nda yer alırken, bir diğeri Helsinki Merkez Tren İstasyonu ana salonunda hizmet veriyor. Şirket, bu noktaların normal şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Starbucks tan sürpriz karar! Kapatıyor, şube sayısı 3 e düşecek 1

Starbucks, Finlandiya pazarına 2012’de Helsinki-Vantaa Havalimanı’ndaki şubeyle girdi. Academic Bookstore içindeki kafe ise 2013’te açıldı. Şirketin bir diğer önemli noktası olan Kamppi Alışveriş Merkezi şubesi 2016’da hizmete girmiş, ancak 2024’te kapatılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktıTüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı
Yer: İzmir! Sokak sokak gezip duvarlara yapıştırıyor: 'Yakınınız olsa bile IBAN hesabınızı vermeyin'Yer: İzmir! Sokak sokak gezip duvarlara yapıştırıyor: 'Yakınınız olsa bile IBAN hesabınızı vermeyin'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Starbucks Finlandiya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.