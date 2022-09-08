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Starbucks zam mı geldi, 8 Eylül kahve ne kadar oldu? Starbucks güncel kahve fiyatları 2022!

08.09.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starbucks güncel kahve fiyatları 2022, ABD merkezli kahve zincirlerinde içeceklere yapılan zam sonrası merak konusu oldu. Filtre kahve, cool lime, misto, americano, latte, mocha gibi içeceklerin fiyatı internette araştırılmaya başlandı. Birçok kişi arama motorlarında "Starbucks zam mı geldi, "8 Eylül kahve ne kadar oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 2022 Starbucks güncel kahve fiyatları...

Starbucks zam mı geldi, 8 Eylül kahve ne kadar oldu? Starbucks güncel kahve fiyatları 2022!

Starbucks güncel kahve fiyatları 2022, sosyal medya yapılan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Ünlü kahve zinciri zam kervanına katıldı. Böylelikle fiyatlar yüzde 30 artış gösterdi. Birçok kişi arama internette "Starbucks zam mı geldi, "8 Eylül kahve ne kadar oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2022 Starbucks güncel kahve fiyatları...

STARBUCKS ZAM MI GELDİ? 8 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden biri olan ve Türkiye’de de sayısız şubeye sahip Starbucks, Türkiye fiyatlarına yüzde 30'a varan zam yaptı.

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI 2022

Tall Filtre Kahve: 22 TL

Americano: 26 TL

Latte: 29 TL

Cool Lime: 37 TL

White Chocolate Mocha: 40 TL

Berry Hibiscus: 42 TL

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