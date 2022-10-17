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Sterlin, dolar karşısında gaza bastı! Yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı...

17.10.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de eski maliye bakanı Kwasi Kwarteng’in görevden alınmasının ardından sterlin keskin bir şekilde düşüş göstermişti. Yeni atanan maliye bakanı Jeremy Hunt'ın yaptığı açıklamalar üzerine sterlin, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın ekonomi paketinde daha fazla geri adım açıklayabileceği beklentisiyle yukarı yönlü hareketlendi. Sterlin, dolar karşısında günlük yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Sterlin, dolar karşısında gaza bastı! Yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı...

Sterlinde tüm dikkatler İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın türbülans yaratan planlarında atacağı olası geri adımlara çevrildi. Bu hafta finansal piyasalar tarafından onay alıp alamayacağı açısından İngiltere Başbakanı Liz Truss için kritik olacak. Planladığı vergi indirimlerinden dolayı Truss’ın göreve gelmesinden bu yana sterlin zayıflarken, İngiliz tahvil getirileri uzun yıllar sonra görülmeyen seviyelere tırmanmıştı.

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ESKİ MALİYE BAKANI KWASI KWARTENG

Finansal piyasalardaki çalkantı sebebiyle Truss, cuma günü kurumlar vergisi artışını askıya almaktan vazgeçtiklerini açıklamak zorunda kalmıştı. Eski bakan Kwasi Kwarteng’in 23 Eylül’de açıkladığı borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi öngören ekonomi paketi ile piyasalarda kaos yaşanmış, İngiliz sterlini, Amerikan doları karşısında 1,03’le tarihin en düşük seviyesine gerilemiş ve İngiltere Merkez Bankası piyasalara müdahale etmişti.

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JEREMY HUNT'TAN GERİ ADIM SİNYALİ

Yeni atanan Maliye Bakanı Jeremy Hunt, BBC’ye verdiği röportajda Truss’ın planladığı vergi indirimleri konusunda daha fazla geri adım atılıp atılmayacağı yönündeki soruya "Hiçbir şey ihtimal dışında değil" cevabını vermişti.

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STERLİN, DOLAR KARŞISINDA DEĞERLENDİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde Truss’ın ekonomi paketinde daha fazla geri adım açıklayabileceği beklentisiyle dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan sterlin pozitif seyrini sürdürüyor. Sterlin/dolar paritesi şu dakikalarda 1.1411 seviyesinde.

1 STERLİN KAÇ TÜRK LİRASI?

Sterlin, Türk lirası karşısında da yükselişte. Sterlin şu sıralar 21,19 Türk lirası civarında seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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