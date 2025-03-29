Stok sınırlı talep çok! Yurt dışından rağbet fazla, onu almak için gelen bile var! 'Yetiştirmeye çalışıyoruz' Fiyatı 500 lira ama...

Isparta'nın simgesi gül, Ramazan Bayramı öncesinde tatlıseverlerin karşısına bu kez lokum olarak çıkıyor. Özellikle bayram hazırlıkları kapsamında büyük ilgi gören Isparta gül lokumu, hem kentte hem Türkiye genelinde yoğun talep gördü. 25 çeşit gül lokumu ile dikkat çeken işletmeler, stoklarını tüketti.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA İLGİ VAR!

53 yıldır lokum üreticiliği yapan 71 yaşındaki Kenan Yıldırım, artan talebe yetişmekte zorlandıklarını belirterek, "Isparta gülümüzün kendine has bir özelliği var. Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanından bu ürüne ilgi gösteriliyor. Ancak yurt dışına gönderim konusunda bazı zorluklar yaşıyoruz. Türkiye içerisinde ise tüm illere gönderim yapıyoruz. Zaman zaman yetiştirme konusunda sıkıntı çektiğimiz oluyor. Özellikle Ramazan Bayramı döneminde satışlarımız oldukça artıyor ve biz de taleplere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

25 ÇEŞİT GÜLLÜ ÜRÜN VAR

Bayram öncesi yoğun talep nedeniyle online satışlarda da büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Yıldırım, online satışlara çok ağırlık veremediklerini kaydederek şu sözleri kullandı:



"Yine de farklı illerden gelen talepleri karşılamak için kargo ile gönderim yapıyoruz. Diğer illerden de ciddi bir talep var çünkü ürün çeşitliliğimiz oldukça fazla. Şu anda 85 farklı lokum çeşidimiz bulunuyor. Gül ürünlerimiz ise 25 çeşit. Bu gül lokumlarının en önemli özelliği, Isparta'ya özgü yağlı ve kokulu güllerden yapılması. Özellikle Antalya ve Burdur güzergâhı üzerinden geçerken sırf bu lokumu almak için dükkânımıza uğrayan çok sayıda müşterimiz var"

Hazırlık sürecinin aylar öncesinden başladığını ve doğal yöntemler kullanıldığını ifade eden Yıldırım, online satışlar için yeni planları olduğunu söyledi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Yıldırım, şu cümleleri sarf etti:



"Gül lokumlarımızın fiyatları 90 TL ile 500 TL arasında değişiyor. İçeriğinde Antep fıstıklı, gül yapraklı gibi çeşitlerimiz mevcut. Diğer lokumlarımızın fiyatları ise 100 TL'den başlıyor; ürün çeşidine göre 100, 150, 250 ve 500 TL gibi farklı fiyat aralıklarımız bulunuyor. Lokumlarımız tamamen doğaldır; kesinlikle koruyucu madde veya glikoz içermez"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır