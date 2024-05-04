Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan 'memur' raporu! Kamuda tasarruf adımları: Servisler kaldırılacak, toplu taşıma kartı verilecek

Enflasyonla mücadelede kamuda tasarruf ön planda bulunuyor. İhtiyaç fazlası araçların satışa çıkarılacağı ifade edildi. Kamuda tasarruf uygulamalarının yılın ikinci yarısında devreye alınacağı açıklanırken memurların giderlerinin de tasarruf paketine girdiği öğrenildi.

İLK UYGULAMA BÜYÜKŞEHİRLERDE OLACAK

Sözcü’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın personel servisi hizmetleri ile ilgili rapor hazırlandığı iddia edildi. Raporda, kamu kurumlarında çalışan kişilere servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmadığı yerlerde servislerin kaldırılıp toplu taşıma kartı verilmesinin planlandığı belirtildi.

Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı belirtilirken, özellikle büyükşehirlerde ilk olarak uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

GİDERLER ÜÇ KAT ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Ocak'ta 141,7 milyon, Şubat'ta 379,6 ve Mart'ta 477,3 milyon olmak üzere 2024'ün ilk üç ayında personel servisi kiralama giderleri toplam 998,6 milyon lira oldu.

Geçen yılın aynı döneminde bu giderin toplam 363.5 milyon lira olduğu dikkate alındığında servis taşımacılığına devletin ödediği paranın yaklaşık 3 kat arttığı görüldü. 2023 yılın tamamında bu gider toplam 2 milyar 611 milyon lira olmuştu.







