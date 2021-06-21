Su borçları yapılandırılıyor!

Yapılandırmadan 30 Nisan 2021 ve öncesine ait BUSKİ’ye borcu olan aboneler yararlanabilecekler. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma kapsamında ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı verildi.

YAPILANDIRMADA YÜZDE 90'A VARAN İNDİRİM

Söz konusu kanun ile BUSKİ’ye ait borçların yapılandırılması ve peşin ödemede, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak hesaplanacak tutardan gecikme faizinde yüzde 90’a varan indirim imkânı sunuluyor. Kanun ile BUSKİ’ye ait borçların yapılandırılarak ödenmesinde, abonelere önemli bir fırsat sunuluyor. Buna göre, vade tarihi 30 Nisan 2021 ve öncesine ait ödenmemiş bulunan; “su ve atık su bedeli alacakları”, “harcamalara katılma payı alacakları”, “cezalar (hasar bedeli ve kaçak su zabıt varakası)” gibi borçlar, peşin ve taksitlendirme yolu ile ödenebilecek. Başvurular 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, BUSKİ merkez ve ilçe şube müdürlüklerine yapılabileceği gibi e-devlet uygulaması ile de yapılabilecek. Yasal takip başlatılan abonelerin ise BUSKİ’nin Acemler’deki merkez birimlerine başvurması gerekiyor.