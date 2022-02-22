Su faturalarına yüzde 30 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına zam yapılmasını kararlaştırdı. İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu'nda alınan karar ile artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu.

'İNSANİ SU KULLANIM HAKKI' ÇERÇEVESİNDE ÜCRETSİZ SU

Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BELEDİYELERE TALİMAT VERDİ

Gıdada yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin ardından su faturaları için de harekete geçilmişti.

Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili belediyelere KDV indirimini su faturalarına yansıtması için talimat vererek, "AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde bizler en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız" dedi. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de indirim talimatını verdi. Çok sayıda belediye, talimatların ardından harekete geçti ve indirimleri uygulamaya koymuştu.



