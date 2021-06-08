Su ürünleri ihracatı 5 ayda yarım milyar doları aştı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde AB ülkelerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşen Türkiye, ihracatta da ilk sıradaki yerini koruyor.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 2020'nin ocak-mayıs döneminde 377 milyon 297 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yıl ise başta Avrupa ülkelerinde talebin artmasıyla ihracat yüzde 38 artarak 522 milyon 314 bin dolara çıktı.

TÜRK SOMONU İHRACATI 10'A KATLADI

Su ürünleri ihracatında ilk sırada 173 milyon dolarla levrek yer aldı. Türkiye'nin üretiminde lider olduğu levreğin ihracatı söz konusu dönemde yüzde 30 arttı. Çipura ihracatı ise yüzde 26 artarak 119 milyon 360 bin dolardan 150 milyon 286 bin dolara yükseldi. Alabalıkta ihracat ise 47 milyon 701 bin dolardan 64 milyon 312 bin dolara çıktı.

Son yıllarda yıldızı parlayan Türk somonunun da yükselişi sürdü. İç sularda belli bir boyuta geldikten sonra ağırlıklı olarak Karadeniz'in serin sularında yetişen Türk somonunda ihracat, geçen yılın 5 aylık döneminde 4 milyon 868 bin dolar iken bu yılın aynı döneminde 49 milyon 198 bin dolara yükseldi.