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Su ürünleri sektörü 2 milyar dolar gelir hedefine odaklandı

22.02.2024 11:17 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "2030'da da katma değerli ürünlerle 5 milyar dolar ihracat değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Bakanlık olarak yoğun çalışma yürütüyoruz" dedi. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun ise, "Türk somonunda bir marka yarattık. Bu sene 65 bin ton Türk somonu üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Su ürünleri sektörü 2 milyar dolar gelir hedefine odaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, su ürünlerinde bu yıl 2 milyar dolar, 2030 için 5 milyar dolar gelir hedefine odaklandıklarını belirterek, yürüttükleri çalışmalarla dünya piyasasında söz sahibi olabilecek ürünler geliştirdiklerini bildirdi.

Atalay, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında bölgesinde lider, ihracat bakımından dünyada önemli ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'den 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Atalay, 2023'teki 1 milyar dolar hedefini 2019'da yakaladıklarını, geçen seneyi 1,7 milyar dolarla kapattıklarını ifade etti.

Su ürünleri ihracatının önemine işaret eden Atalay, "2024 için su ürünlerinden 2 milyar dolar gelir hedefini koyduk. Bunu çok rahat yakalayacağımızı planlıyoruz. 2030'da da katma değerli ürünlerle 5 milyar dolar ihracat değerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için Bakanlık olarak yoğun çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

ÜRETİM PLANLAMASINA GEÇİLDİ

Atalay, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri başta olmak üzere tüm ürünlerde üretim planlamasının gündeme alındığını, levrek, Türk somonu ve çupra türlerinin üretim planlaması kapsamında bulunduğunu aktardı.

Doğu Karadeniz'de ürettikleri balıkların güzel yağlanarak, hızlı büyüdüğünü belirten Atalay, şunları kaydetti:

"Dünyaya bunları ihraç ediyoruz. Asıl hedefimiz kendi halkımıza bu balıklardan uygun fiyata bolca yedirebilmek. Avcılık balığıyla birlikte yetiştiricilik balığının hem 12 ay boyunca halkımızın sofrasında tüketimini sağlamak hem ihracatımızı artırmak istiyoruz. Üretim planlaması kapsamında doğru adımlarla satabileceğimiz balığı alıp, balık enflasyonu oluşturmadan, çevreye duyarlı yetiştiricilik yapılan bölgelere en ufak zarar vermeden bu ürünü geliştirmeyi hedef olarak koyduk ve başarıyoruz. Dozunda, optimum miktarda en iyi tekniklerle üretim planlaması yaptığınızda ürünü satabiliyorsunuz. İhracatta avantaj sağlıyor, balığın kalitesine de yansıyor. Pazarı daha rahat buluyorsunuz."

KİŞİ BAŞI BALIK TÜKETİMİ ARTIRILACAK

Üreticilere teşvikler sağlandığına dikkati çeken Atalay, ürünlere midyeyi eklediklerini, siyah havyarın elde edildiği Mersin balığı üretimine başladıklarını belirtti.

İhracat hedefine ulaşabilmek için üretimini yaptıkları balık türlerine kalkan, lahoz başta olmak üzere 20'ye yakın türün ekleneceğini bildiren Atalay, "Su ürünleri istihdama ciddi katkı sağlıyor. Su ürünleri alanında önemli adımlar atarak, bakanlık ve araştırma enstitüleriyle birlikte çalışarak dünya piyasasında söz sahibi olabilecek ürünler geliştiriyoruz." dedi.

Atalay, kişi başı balık tüketimini artırmak için her türlü kampanyayı desteklediklerini, beş yılda kişi başı balık tüketiminin 5,5 kilogramdan 8 kilogramlara ulaştığını söyledi.

TÜRK SOMONU YENİ İHRACAT KAPILARI ARALADI

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun da beş yıldır üretilen Türk somonunun dünya için önemli lezzet olduğunu vurguladı.

Geçen sene 45 bin ton Türk somonu ihraç ederek 350 milyon dolar gelir elde ettiklerini bildiren Coşkun, "Türk somonunda marka yarattık. Bu sene 65 bin ton Türk somonu üretmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl 600 bin ton üretim, 2 milyar dolar gelir hedefliyoruz. " diye konuştu.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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