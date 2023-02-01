Şubat aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? İhtiyaç sahiplerinin gözü kulağı gelecek açıklamada

Aile destek ödemeleri şubat ayın kaçında yatıyor vatandaşlar tarafından merak edildi. İhtiyaç sahiplerinin faydalandığı ödeme, birçok kişinin eksiklerini tamamlamasına olanak sunuyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatan ödeme bu ay ne zaman yatacak heyecanla bekleniyor. Şubat aile destek parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Şubat aile destek ödemesine dair detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler ne zaman hesaplara yatacak gündemdeki yerini aldı. İhtiyaç sahiplerinin gözü ödeme tarihi ile ilgili gelecek açıklamaya çevrildi. Aile destek ödemesinin ne kadar olacağı ve zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Asgari ücret 2023 zammından sonra Aile Destek Parasına yapılacak olan zam oranı araştırma konusu oldu.



Aralık 2022'de ödemeler öne çekilip 29 Aralık'ta hesaplara yatmıştı. 2023 Şubat aile destek parası ne zaman hesaplara yatacak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AİLE DESTEK PARASI'NA ZAM GELECEK Mİ?

Aile Destek programı kapsamında yapılan ödemelerde hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme miktarı değişiyor. Buna göre;

450 TL ve altı olanlar 1.250 TL,

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL,

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL,

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alacak.

Hanedeki çocuk sayısına göre aylık destek tutarı ise şu şekilde:

1-2 çocuklu hanelere: 350 TL

3 çocuklu hanelere: 450 TL

4 çocuklu hanelere: 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL

Aile Destek ödemeleri, 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olan Haziran 2023 ayı için bu dönemin ödemesi, takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek sona erecek.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile Destek Parası'ndan faydalanabilmek için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru için de belli şartlar aranıyor.

Bu ödenekten faydalanabilmek için gerekli şartlar şu şekilde:

**Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,



Yerleşim adresinin yurt dışında olması,



**18 yaşından küçük olması,