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Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

02.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayının gelmesiyle gözler, şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Bilindiği üzere her ay, bir önceki aya ait enflasyon verileri TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanıyor. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 6,65 yükselmişti. Peki Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

Şubat ayı enflasyon oranları için vatandaşların gözleri TÜİK son dakika açıklamasına çevrildi. Şubat ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 2023'ün ilk iki aylık enflasyon oranı netleşecek. Enflasyon rakamları emeklilerin, memurların maaşlarına yapılacak zam oranını belirliyor. Peki Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon rakamlarının 3 Mart (yarın) saat 10.00'da TÜİK tarafından son dakika açıklamasıyla duyurulması bekleniyor.

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

En son açıklanan verilere göre ocak ayında enflasyon rakamları aylık yüzde 6,65 yıllık ise yüzde 57,68 yükselmişti.

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

Piyasa katılımcıları önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklamıştı. Şubat ayı anketinde ise bu beklenti yüzde 35,76 olarak açıklandı.

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

FAZİLER 50 BAZ PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Son faiz toplantısının sonucunda Merkez Bankası faizleri 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekti.

Şubat ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TEFE, TÜFE sonuçları ne zaman belli olacak? Gözler TÜİK'e çevrildi

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde yapılan faiz toplantısında faizler 25 baz puan artırılmış ve 4,75 seviyesine yükseltilmişti. Önümüzdeki FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.


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