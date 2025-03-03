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Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasına saatler kaldı! Milyonlar geri sayıma başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.03.2025 08:54
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Son dakika... Bugün TÜİK Şubat ayı enflasyonunu saat 10.00'da açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ocak ayında yüzde 5,03 olarak açıklanacak enflasyon oranının Şubat ayında yüzde kaç olarak gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte detaylar...

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasına saatler kaldı! Milyonlar geri sayıma başladı

Türkiye İstatistik Kurumu saat 10.00'da Şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak. Ocak ayında enfşasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak açıklanmıştı. Şubat ayı enflasyonunun açıklanması ile milyonlarca memur ve emekli için de ilk kritik rakam belli olacak.

Milyonlarca memur ocak ayında yüzde 11,54; SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15,75 ve en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 lira olarak açıklanmıştı.

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Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükselmişti.

TAHMİNLER YAPILDI!

TÜİK enflasyon rakamını açıklamadan önce birçok kuruluş enflasyon tahminlerini de duyurdu. Buna göre, 20 ekonomist ile bir araya gelen AA Finans, Şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu.

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MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ev ve iş yerlerine yapılan kira zammı oranı Şubat ayında yüzde 56.35 oldu. Böylece kira kontrat süresi geçtiğimiz ay dolanlar kiralarına yüzde 56.35 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

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tüik enflasyon şubat ayı enflasyon rakamları
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