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Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları bugün hesaplara yatıyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2021 08:51 | Son Güncelleme

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı bugün hesaplara yatıyor. Geçtiğimiz salı günü açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bugün hesaplara yatacağını duyurmuştu.

Şubat ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları bugün hesaplara yatıyor!

Geçtiğimiz salı günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı;

"Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

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