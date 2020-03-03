FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 14:29 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 523 milyon 425 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 512 milyon 716 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 94,9'la gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 11 milyar 192 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,7'lik yükselişle 1 milyar 944 milyon 598 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 1,9 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 282 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1’e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13’ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10’un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.

İllerin ihracatına bakıldığında, şubat ayında 45 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla, 5,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Bursa ve 1,1 milyar dolarla Kocaeli oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 84,3 artışla 21,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 75,3 artışla 63,2 milyon dolara ulaşan Yalova ve yüzde 55,7 artışla 33,9 milyon dolar ihracat yapan Çorum’da yaşandı.

177 ülkeye TL ile ihracat

Ay boyunca 172 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,2 milyar TL oldu. 6 bin 251 firma şubat ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise şubatta yüzde 8,1 artışla 12,1 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, şubat ayında avro/dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 271 milyon dolar oldu. Paritenin olumsuz etkisi 2019 şubat ayında ise negatif yönlü 496 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2020 yılında paritenin olumsuz etkisinin yüzde 55 ile önemli ölçüde azaldığı görüldü.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Yüzde 50 zam geldiYüzde 50 zam geldi
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Otomotiv endüstrisi, Türkiye İhracatçılar Meclisi,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Karaborsaya düştü! Yüzde 50 zamlandı

Karaborsaya düştü! Yüzde 50 zamlandı

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Erdoğan onayladı! EPDK'ya flaş atama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Alçak saldırı piyasaları da etkiledi! İşte altında son durum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

SGK'dan 'emekli maaşında kesinti' iddiasına ilişkin açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3600 Ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Ek göstergelerde son durum nedir?

Karaborsaya düştü! Tek kullanımlık tulumlar 3 liradan 120 liraya çıktı

Karaborsaya düştü! Tek kullanımlık tulumlar 3 liradan 120 liraya çıktı

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Kamu ödemelerinde 'Borcu yoktur' bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

Müze giriş ücretlerine yüzde 50 zam geldi

Yüzde 50 zam geldi

'Türkiye, 3 yıl içinde altın ticaretinin merkezi olacak'

Altın için önemli açıklama: Türkiye merkez olacak

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.