Şubatta en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 522 milyon 659 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 523 milyon 425 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 512 milyon 716 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Şubat ayında en fazla ihracat artışı yüzde 94,9'la gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 1,5 artışla 11 milyar 192 milyon 794 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 4,7'lik yükselişle 1 milyar 944 milyon 598 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 1,9 pay alan madencilik grubunda yüzde 4 azalışla 282 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 906 milyon dolar ile Irak ve 856 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1’e yükseldi. En fazla ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 13’ünde ihracat artışı yakalandı. 5 ülkede ise ihracattaki artış yüzde 10’un üzerinde oldu. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı şubatta yüzde 48,1 olarak gerçekleşti.