Şubatta ihracat yüzde 22,3 ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 22,5 arttı

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisinde şubat ayı ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış gösterdi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2021 yılı şubat ayı sonuçlarına göre inşaat malzemeleri sanayi ihracatı şubat ayında önemli bir gelişme gösterdi. İhracat değer olarak 2021 yılı şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artarak 2,03 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise geçen yılın şubat ayına göre yüzde 0,3 gerileme gösterdi. 2020 yılı şubat ayında 4 milyon 646 bin 935 ton olan ihracat, 2021 yılı şubat ayında 4 milyon 632 bin 562 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, miktar olarak hemen hemen aynı kalmasına rağmen ihracat birim fiyatlarındaki artış ile önemli ölçüde yükseldi.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,5 arttı. 2020 yılı şubat ayında 0,36 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 0,44 dolar/kg’ye ulaştı. Birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri ve kısa çalışma günlerine rağmen inşaat malzemeleri dış ticareti şubat ayında performansını önemli ölçüde artırmayı başardı. İTHALATTA DA FİYAT ARTIŞLARI DURAĞAN KALDI 2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı değer olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,1 artarak 648 milyon dolar oldu. İthalat bu yılın ocak ayına göre de artış göstererek hareketlendi. 2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak geçen yılın şubat ayına göre yüzde 7,3 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat şubat ayında da miktar olarak artış gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı şubat ayında 2,78 dolar/kg iken 2021 yılı şubat ayında 2,82 dolar/kg’ye ulaştı. Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırmaya hazırlanıyor ALT SEKTÖRLERDE ORTALAMA İHRACAT BİRİM FİYATLARI YÜKSELİYOR 2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi.

Değer, miktar ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. 2021 Şubat ayında 8 alt ürün grubundan 6’sının ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı şubat ayına göre yükseldi. 2 ürün grubunda ortalama ihracat birim fiyatları düştü. 2021 yılı şubat ayı mineral ürünler ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 arttı. Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 12,3 yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16 arttı. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı şubat ayında yüzde 12,3 düştü. Prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 2,4 geriledi. 2021 yılının şubat ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Sadece bir alt sektörde miktar olarak gerileme yaşandı. 2021 yılı şubat ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 36,4 ile prefabrik yapılarda, yüzde 35,8 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Miktar olarak tek düşüş yüzde 5,9 ile mineral ürünlerde yaşandı.