Suçlu öğrenciler oldu! 'Biz de çok mağdur oluyoruz' diyerek harcama limiti uygulamasının nedenini açıkladı

Restoran ve kafelerin harcama limiti uygulaması gündem olmuştu. Belirlenen limitin altında harcama yapılsa dahi o limitin talep edilmesi durumu Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Denetimlerin başladığını duyuran Bakanlık, restoran ve kafelerin bu uygulamasının yasal olmadığının altını çizilmişti.

DENETİMLER BAŞLADI

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, harcama limiti ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını ifade edilmişti.

Restoran sahipleri bu uygulamanın nedenini öğrencilerin restoranları kafe olarak kullanmaya başlaması ve bütün gün çay-kahve dışında bir harcama yapmadıkları için mecbur kalındığını ifade etmesi.

HARCAMA LİMİTİ UYGULAMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

ATV Haberin'in haberine göre, işletme sorumlusu Sait Durmaz, bu uygulamanın gerekçesini açıkladı. Durmaz, cuma ve cumartesi günleri bu uygulamanın yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Biz 10 kişi geldiğinde 10 tane çay içip veya 10 tane tatlı yiyip gitmesini istemiyoruz. Belirli bir rakamın üzerini bekliyoruz zaten çok fazla bir şey değil 10 kişi geldiğinde 500 lira değil de 10 kişi geldiğinde 15 bin veya 10 bin tarzında bir şey istiyoruz.

Çay kahve içtikleri zaman o masamızda biz de çok işletme olarak çok mağdur oluyoruz. Çünkü o masamız bizim için o günkü kazancımız diye bakıyoruz.

200 kişilik bir restoranımız var sadece 2 tane büyük masamız olduğundan dolayı grup masalarımıza önden bilgi veriyoruz"

Konu ile ilgili bir vatandaş, "Hakikaten böyle bir sorunlar var. İnsanlar gelip bir çay ile 3 saat durdukları olabiliyor" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİ OLDUĞUMA GÖRE..."

Bin 500 liranın çok yüksek olduğunu ifade eden bir vatandaş ise, "Yaklaşık 10 tane kahve ediyor. Oturup 10 tane kahve içmeyeceğime göre, bir de öğrenci olduğuma göre, zaten günde 10 tane kahve içmeye bütçe olmadığına göre..." diyerek sitem etti.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Notlarımızı aldık, tutanaklarımızı tuttuk. Bunları değerlendireceğiz. Sonucunda da gerekli idari yaptırımları uygulayacağız" dedi.