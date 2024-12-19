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Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler! Köfteci Yusuf'tan sonra o firma da mimlendi: Bakanlık isim vererek paylaştı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 09:19
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2024 yılına damga vuran skandallardan biri de gıdada yaşanan olaylar olmuştu. En çok ise Köfteci Yusuf'un şubesinde domuz etine rastlanması konuşulmuştu. Bakanlık o listeyi yeniledi ve bazı markaların bazı ürünlerde yine domuz eti çıktı. Öte yandan İstanbul'un göbeğindeki bir börekçi de kendine sakıncalı listede yer buldu. İşte vatandaşların sağlığını hiçe sayan o duyarsız firmaların tam listesi...

Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler! Köfteci Yusuf'tan sonra o firma da mimlendi: Bakanlık isim vererek paylaştı

Gıdada skandalların ardı arkası kesilmiyor. Köfteci Yusuf'la tüm Türkiye'ye yayılan ardından birçok bilindik markanın da dahil olduğu liste belli aralıklarla güncellenmeye devam ediyor. Yeni liste ise vatandaşların sağlığının nasıl hiçe sayıldığını bir kez daha kanıtladı. Üstelik ürünlere yine domuz eti damgasını vurdu.

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BAKANLIĞIN SAYFASINDAN YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı www.guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresinde iki başlıkla liste yayınlıyor. Bu listelerin birinde taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili bilgi verilirken diğerinde sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların isimleri paylaşılıyor.

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LİSTE YENİLENDİ

Bakanlık iki listeyi de yeniledi. Ve maalesef yine çok sayıda firmanın usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Özellikle Köfte Yusuf'un ardından patlak veren domuz eti krizi yine listede kendine yer buldu.

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SAKINCALI LİSTEDE DOMUZ ETİ SKANDALI

En tehlikeli liste olan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' da iki firmada yine domuz eti tespit edildi. Önder Sütüven-Sütüven sucukları firmasının Havran'lı Kasap markasının dana sucuğunda domuz eti tespit edildi. Ayrıca Chinese Rose Restaurant'ın dana kaburgasında da domuz etine rastlandı. Bunların yanında İstanbul Kağıthane'de yer alan Meşhur Sarıyer Börekçisi-Mehmet Türkeş firmasının kıymalı böreğinde de sakatat ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

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BAL, ZEYTİNYAĞI, BÖREK...

Bir diğer liste olan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ise çok sayıda bal ve zeytinyağı firması eklendi. Öte yandan yine Kağıthane'de yer alan Meşhur Sarıyer Börekçisi-Mehmet Nuri Koç firmasının kıymalı pidesinde sakatata rastlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Börekçi Tarım ve Orman Bakanlığı Köfteci Yusuf dana kaburga sucuk domuz eti Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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