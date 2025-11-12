FİNANS

Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar! Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı. 11 marka daha ifşa oldu. Denetimlerde bazı firmaların sucuklara baş eti, kalp ve kanatlı eti karıştırdığı tespit edildi. En çok ihlal Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde görüldü. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden bu tür hileli üretimlere karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar! Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Cansu Akalp

Halk sağlığını korumak amacıyla gıda denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, vatandaşları bu ürünlerden uzak durmaları ve yetkili mercilere bildirimde bulunmaları konusunda uyardı.

Denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Yeni listede, 11 markanın sucuklarında baş eti, kalp ve kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

ETİKET BAŞKA, İÇERİK BAŞKA

Bakanlık tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, market raflarında satışa sunulan bazı et ürünlerinin etiket bilgileriyle içeriklerinin uyuşmadığı belirlendi. Açıklanan listede, et ürünlerinde özellikle sakatat ve kanatlı eti karışımı kullanıldığı ortaya çıktı.

Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar! Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla "hileli üretim yapan firmaların kamuoyuna açıklanmasının süreceği" vurgulandı.

AFYON BAŞI ÇEKTİ

Denetimlerde en çok ihlal, Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde tespit edildi. Sucuk üretimiyle öne çıkan Afyonkarahisar'da 6 firmanın, Ankara'da ise bir firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve kanatlı hayvan kalıntılarına rastlandı.

KONYA'DA SAKATATLI SUCUK

Konya'da denetlenen 4 firmada, kanatlı etine ek olarak baş eti ve kalp gibi sakatat türlerinin kullanıldığı saptandı. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem ürün kalitesini düşürdüğünü hem de tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar! Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti 2

Sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanmışlar! Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti 3

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk Taklit Tağşiş Gıda Listesi
