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Sulama kredisi başvurusu 2021... Ziraat Bankası sulama kredisi faiz oranı ne kadar? Sulama kredisi ne kadar veriliyor, şartları nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2021 11:07 | Son Güncelleme

Son dakika Ziraat Bankası'ndan çiftçilere sulama kredisi müjdesi geldi. Su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve tarımsal sulamada modern basınçlı sistemlerin yaygınlaştırmak amacıyla verilen “Tasarruflu Sulama Kredisi” ne kadar veriliyor merak konusu oldu. Ziraat Bankası sulama kredisi başvuru şartları, faiz oranı nedir araştıran çiftçiler, sulama kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılacak sorularına cevap arıyor. İşte Ziraat Bankası sulama kredisi vadesi ve başvuru detayları...

Sulama kredisi başvurusu 2021... Ziraat Bankası sulama kredisi faiz oranı ne kadar? Sulama kredisi ne kadar veriliyor, şartları nedir?

Son dakika Ziraat Bankası çiftçilere sulama kredisi veriyor. “Tasarruflu Sulama Kredisi” adıyla verilen krediyi Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf anlattı. Suyun verimliliğini artırmak ve tasarruf sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, tarımsal sulamada modern basınçlı sistemlerin yaygınlaştırması da hedeflendi. Haberin duyulmasının ardından Ziraat Bankası sulama kredisi faiz oranı ne kadar sorusuna cevap arayan çiftçiler, sulama kredisi vade ve komisyon şartlarını da araştırıyor. Pişmaf, yaptığı açıklamada vatandaşların merak ettiği tarımsal sulama kredisi şartlarına da değinerek, bu kredinin çiftçiye faydası olacağını ve sulamanın daha ucuza mal olacağını açıkladı. Geleneksel sulama yöntemlerinin hem su kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor, hem de toprakta kayıplara ve yıpranmalara neden olduğunu belirten Pişmaf, kullanılabilir suyun yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla tüketildiğini aktardı. Çiftçilere modern basınçlı sulama yöntemi alışkanlığı kazandırmak için verilen, Tasarruflu Sulama Kredisi sulama kredisi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Peki Ziraat Bankası sulama kredisi komisyonu var mı? İşte sulama kredisi vade detayları...

SULAMA KREDİSİ FAİZİ ORANI NE KADAR?

Sulama kredisinde ne kadar komisyon alınacak? Ferhat Pişmaf yaptığı açıklamaya göre, sulama kredisi satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar verilecek. Sulama kredisi ne kadar verilecek araştıran çiftçilere Pişmaf'tan şu açıklama geldi; "“bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL’ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak."

ZİRAAT BANKASI SULAMA KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bu mevsimde ülkemizde genel olarak tarımsal sulama işlemi yapılmasa da sulama sezonuna hazır olabilmek için sulama sistemlerinin şimdiden hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Ferhat Pişmaf, “Bu sistemlerin projelendirilmesi, hazırlanması ve kurulması bir zaman almaktadır. Hem üreticilerimizin hem de bu sistemleri üreten firmaların hazırlıklarını daha rahat planlayabilmeleri açısından krediyi bu mevsimde duyuruyoruz. dedi.
Tasarruflu Sulama Kredisi’nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını belirten Ferhat Pişmaf, sulama kredisinin kimlere verileceğini paylaştı.

KİMLERE SULAMA KREDİSİ VERİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre krediden ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçilerin hepsi yararlanabilecek.

HANGİ SULAMA SİSTEMİ ALINMALI?

Ziraat Bankası'nın çiftçilere vereceği sulama kredisi ile modern basınçlı sulama sistemlerinin satın alınması şart koşuluyor. Bu kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınması zorunlu olacak.

HANGİ HARCAMALAR İÇİN SULAMA KREDİSİ ALINACAK?

Ziraat Bankası'ndan sulama kredisi almak isteyen çiftçilerin; suyun kaynağından alınıp, bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar ihtiyaç duyduğu tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili masraflar kredi için geçerli olacak.

FATURANIN NE KADARINA KREDİ VERİLECEK?

Çiftçiler sulama kredisi talebinde bulunurken faturalarının tamamını göstererek kredi çekebilecekler. Üretici sulama kredisi almak için özkaynak koymayacak.

SULAMA KREDİSİ EN FAZLA NE KADAR VERİLECEK?

Sulama kredisi verilirken yurt içi ve yurt dışına özel oran belirlendi. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinden satın alan çiftçiye en fazla 5 milyon TL krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek.

KOMİSYON ORANI VAR MI?

Yapılan açıklamaya göre kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak.

SULAMA KREDİSİ KAÇ YIL VADE İLE VERİLECEK?

Çiftçilere modern basınçlı sulama yöntemi alışkanlığı kazandırmak için verilen, sulama kredisi faiz oranı merak ediliyordu. Üreticiden kredi komisyonu ve faizin alınmayacağı sulama kredisi için 7 yıla kadar vade uygulanacak.

SULAMA KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Krediden faydalanmak isteyen çiftçiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerini Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine onaylattıktan sonra, kredi için Ziraat Bankası’na başvuruda bulunabilecek.

SULAMA KREDİSİ ALMA TARİHLERİ 2021

Pişmaf açıklamasında sulama kredisi tarihlerinin başladığını da belirtti. Açıklamasın "Basınçlı sulama sistemleri ile maliyetler düşerken verimde önemli artışlar sağlanıyor. Bu sistemlerin kullanımını ne kadar yaygınlaştırırsak su kaynaklarımızı da o kadar koruyabiliriz. Tasarruflu Sulama Kredisi’nin tüm tarım sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu konuda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi Şubelerimize davet ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.


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