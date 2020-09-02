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Sultanahmet Köftecisi ile ilgili 'tarihi' karara itiraz

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Kuruluşunun 100. yılını kutlamakta olan Tarihi Sultanahmet Köftecisi-1920, marka ismini izinsiz olarak kullanan komşu işletme lehine verilen yerel mahkeme kararına itiraz etti.

Sultanahmet Köftecisi ile ilgili 'tarihi' karara itiraz

1920 yılından beri Sultanahmet’te faaliyet gösteren tarihi işletme, hem üst tarafında hem de alt tarafta bulunan komşu dükkanların, marka isimlerini izinsiz kullanması üzerine ayrı ayrı dava açtı.

Üst taraftaki işletme, yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay’da onanması üzerine tabelasını indirdi ve Tarihi Sultanahmet Köftecisi-1920’ye tazminat ödemeye mahkum oldu.

Aynı konudaki diğer davada ise yerel mahkeme olan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın emsal kararına aykırı olarak, “Sultanahmet Köftecisi’nin tarihe ve bölgeye mal olmuş bir ibare olduğuna, bu ibarenin tek bir sahip olmayacağına” karar verdi.

Tarihi Sultanahmet Köftecisi-1920 CEO’su Mert Tezçakın, karara İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi nezdinde itirazda bulunduklarını bildirdi.

Sultanahmet köftesinin, Tekirdağ köftesi, Akçaabat köftesi gibi yöresel bir ürün olmadığını, büyük dedesi Mehmet Seracettin Efendi tarafından 100 yıl önce keşfedilen bir lezzet oduğunu savunan Tezçakın, şunları söyledi:

“Sultanahmet Köftecisi markası da Tezçakın ailesine ait Elit Gıda Yemek ve İnsan Kaynakları Ltd. Şti’ye aittir. Patent Enstitüsü tarafından da tanınmış marka olarak onaylanmıştır. Sultanahmet Köftecisi markasını izinsiz kullanan onlarca işletmeye dava açtık, tamamı lehimize sonuçlandı. Sözkonusu dava da aynı anda iki komşu işletmeye açtığımız ikiz davalardan biridir. Üst komşu dükkan aleyhine açtığımız dava yerel mahkemede lehimize sonuçlandı. Dava karşı tarafın itirazı üzerine Yargıtay’a taşındı ve orada da onandı. İşletme Sultanahmet Köftecisi tabelasını indirdi, hatta tazminat bile ödedi. Aynı konuda diğer komşu işletme hakkında açılan davanın bu şekilde sonuçlanmasını hayretle karşıladık. Elimizde Yargıtay’ın emsal kararı var. Bu karar doğrultusunda yerel mahkemenin verdiği kararın İstinaf Mahkemesi’nde bozulacağına inanıyoruz.”


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