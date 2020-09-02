Sultanahmet Köftecisi ile ilgili 'tarihi' karara itiraz

1920 yılından beri Sultanahmet’te faaliyet gösteren tarihi işletme, hem üst tarafında hem de alt tarafta bulunan komşu dükkanların, marka isimlerini izinsiz kullanması üzerine ayrı ayrı dava açtı.

Üst taraftaki işletme, yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay’da onanması üzerine tabelasını indirdi ve Tarihi Sultanahmet Köftecisi-1920’ye tazminat ödemeye mahkum oldu.

Aynı konudaki diğer davada ise yerel mahkeme olan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın emsal kararına aykırı olarak, “Sultanahmet Köftecisi’nin tarihe ve bölgeye mal olmuş bir ibare olduğuna, bu ibarenin tek bir sahip olmayacağına” karar verdi.

Tarihi Sultanahmet Köftecisi-1920 CEO’su Mert Tezçakın, karara İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi nezdinde itirazda bulunduklarını bildirdi.

Sultanahmet köftesinin, Tekirdağ köftesi, Akçaabat köftesi gibi yöresel bir ürün olmadığını, büyük dedesi Mehmet Seracettin Efendi tarafından 100 yıl önce keşfedilen bir lezzet oduğunu savunan Tezçakın, şunları söyledi: