Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11489 D. İş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığı bildirildi.

Söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtilen açıklamada, yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç'un, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert'in getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu'nun atandığı bildirildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır