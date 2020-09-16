Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Yıllardır ALS hastalığı ile mücadele eden Koç Holding eski Başkan Vekili, Suna Kıraç 79 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için bugün Koç Holding binasında tören düzenlendi. Törenin ardından Kıraç'ın naaşı, cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne getirildi. Cenaze namazına çok sayıda iş, spor, siyaset ve sanat dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da Kıraç'ın cenaze namazına geldiği görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, halası Suna Kıraç'ın naaşını omuzlarında taşıdı. Koronavirüs nedeniyle cenaze namazı için de geniş tedbirlerin alındığı görüldü. Gelenlerin ateşi ölçüldü, giriş ve çıkışlara dezenfektan üniteleri konuldu. Kıraç'ın naaşı cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti. Cenaze töreninde ve Koç Holding'de gerçekleştirilen veda töreninde, pandemi kurallarına riayet edilirken, katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu.

Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın cenazesi, Koç ve Kıraç aileleri ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. HOLDİNGDE TÖREN DÜZENLENDİ Verilen bilgiye göre, sabah 10.30'da Koç Holding'de Suna Kıraç için veda töreni düzenlendi. Koç ve Kıraç aileleri ile Koç Holding çalışanlarının katıldığı törende, Suna ve İnan Kıraç'ın kızları, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu konuşma yaptı. İpek Kıraç, törendeki konuşmasında, "Hayatımda yazdığım en zor konuşmaya hoş geldiniz. İnsan kendini 'bazı şeylere hazırım' diye düşünse de tekrar yaşadım ki aslında asla hazır olunmuyor." ifadelerini kullandı.

Suna Kıraç için Koç Holding'in ne kadar önemli olduğuna değinen İpek Kıraç, şunları kaydetti: "Ben annemin ne kadar evladıysam Koç Holding de bir o kadar evladıydı. Annem, bütün benliği ile kendini, sağlığının elverdiği son dakikaya kadar bu kuruma adadı, burada gözleri parlardı. 40 yıla sığdırdığı iş yaşamında Koç Holding'in kurumsallaşması ve Koç Topluluğu'nun bugünlere ulaşmasında büyük öneme sahip olan stratejiyi oluşturanlardan biriydi. Ülkemizin sanayileşmesi, Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi ve yapılanların kalıcı hale gelmesi için çok çaba harcadı.

Bu memleketi ve bu memleketin çocuklarını çok sevdi. En büyük yapısal sorun olarak gördüğü eğitim alanında elini taşın altına koymaktan hiç çekinmedi. Kararlılık ve cesaret ile hareket etti. Bu sebeplerden dolayı Koç Holding kardeşim gibi, sizler ise ailem gibi oldunuz." Koç ailesine ve çalışanlarına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kıraç, annesine verdiği emek dolayısıyla babasının hakkını asla ödeyemeyeceğini, asıl teşekkürü ise onun hak ettiğini söyledi.

'BENİM BU HAYATTA EN BÜYÜK ŞANSIM SENİN GİBİ BİR ANNEM OLMASI' İpek Kıraç, şunları söyledi: "Biricik biricik annem, birbirimize bu hayatta doyamadık. Beni ailene kattığın gün hayal ettiğin hayatımızı yaşayamadık. Daha senden öğrenecek o kadar çok şey varken eksik kaldım, tam bir Suna Kıraç öğrencisi olamadım. Ah şu hastalık bizi bulmasaydı, yaşanılacak ve yapılacak o kadar çok şeyimiz vardı ki... Elimizden gelen her şeyi denememize rağmen seni çektiğin çileden kurtaramadık, yanımızda tutamadık. Benim bu hayatta en büyük şansım, bil ki senin gibi bir annem olması. Seninle gurur duyuyorum. Ne kadar şanslıyım ki senin gibi muazzam bir kadının kızıyım. Hayatımda yegane arzum, senin yolundan yürümek ve seni, nerede olursan ol, gururlu bir anne yapmak. Seni zaten yıllardır özlüyordum ama şimdi bu özlemin ile nasıl baş edeceğimi daha bilmiyorum. Seni çok seviyorum." 'TOPLULUĞUMUZUN GELDİĞİ NOKTA, ONUN İÇİN DE BÜYÜK BİR GURUR VESİLESİYDİ' Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da Kıraç'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktararak, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Suna Kıraç'ın Türkiye'nin parlak geleceğine inanan, bu istikamette cesaretle sorumluluk almaktan çekinmeyen vatansever bir iş insanı olduğunu belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkıya bağlıydı. Ülkemizin sanayileşmesine, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine daima hatırlanacak büyük katkılar yaptı. İş yaşamı boyunca Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi ve kurumsallaşması için büyük çaba harcadı. Başta Koç Üniversitesi olmak üzere Koç Okulları, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve eğitim alanındaki diğer girişimleri hayata geçirirken, ortaya koyduğu vizyonu, cesareti ve kararlılığıyla bu alanda da örnek oldu ve binlerce gencimizin hayatını değiştirdi. Kadınların iş yaşamında hak ettikleri pozisyonlarda görev alması ve toplumsal hayata katılımı konusunda öncü ve rol model oldu. Topluluğumuzun bugün geldiği nokta, hepimiz gibi onun için de büyük bir gurur vesilesiydi. Şimdi bizlere düşen, kendisinin bize emanet ettiği, bu Topluluğun kuruluş harcında bulunan değerlere bağlı kalarak var gücümüzle çalışmaya ve ülkemiz için değer yaratmaya devam etmektir. " Çakıroğlu, Kıraç'a rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi. SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un Semahat Arsel, Rahmi M. Koç ve Sevgi Gönül'den sonraki dördüncü ve son çocuğu olarak, ailenin Ankara Keçiören'deki bağ evinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Ankara'da Türk Eğitim Derneği (TED) İlkokulu'nda tamamladı. 1952 yılında İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne (bkz. Robert Kolej) girdi. Kolejin son sınıfında ABD'ye gidip işletme ve finans okumaya karar verdi ve Pennsylvania Üniversitesi Wharton School of Finance'ten başvurusuna olumlu yanıt aldı. Ancak babası Vehbi Koç'un, "Benim tezgâ­hım en iyi üniversitedir. Seni ben yetiştireceğim" demesi üzerine İstanbul'da kaldı. Ama sadece Vehbi Koç Üniversitesiyle yetinmek istemediği, akademik bir eğitim de görmeyi arzuladığı için bankacılık ve finans okumak üzere Robert Kolej'in yüksek kısmına (bugün Boğaziçi Üniversitesi) kaydoldu. Ders seçimlerini iş deneyimine katkısı olacak şekilde yaptı; iş idaresi, muhasebe, bilanço gibi konulara yoğunlaştı. Ekim 1960'ta Koç Ticaret AŞ'nin Beyoğlu Merkez Han'daki İstanbul şubesinde, babası Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başladı. 1963'te Koç Holding'in kurulmasının ardından Vehbi Koç, Rahmi M. Koç, Bernar Nahum ve Hulki Alisbah'la birlikte holdingin ilk Yönetim Kurulu'nun beş üyesinden biri oldu. 1965'te holdingin genel sekreterliğine getirildi ve beş yıl boyunca bu görevi yürüttü. Aralık 1967'de Koç Holding şirketlerinden Otoyol'un genel müdürü İnan Kıraç 'la evlenen Suna Kıraç, 1970 yılında, İsak de Eskinazis, Bernar Nahum ve Ziya Bengü'yle birlikte Rahmi M. Koç'un başkanlığında oluşturulan Koç Holding İcra Komitesi'ne girdi. Gene 1970 yılında Koç Holding Personel ve İdari İşler Departmanı başkan yardımcılığı görevini üstlendi. 1974 yılında holdingin insan kaynaklarından sorumlu yöneticisi olduktan sonra, terfi ve liyakat konularında grup şirketlerine standartlar getirme­ye, topluluğun kurumsal kimliğini güçlendirmeye çalıştı.1980 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilliği görevine getirilen Kıraç, montajdan ana sa­nayiye geçiş sürecinde önemli kararlara imza attı. 1994'te Koç Holding'in lider şirketlerinden Arçelik AŞ'nin Yönetim Kurulu başkanlığını üstlendi. Yönetimi sırasında gerçekleştirilen teknolojik yatırımlar, kapasite artırımları ve kaliteyi yükseltme çalışmaları, Koç Holding'in sonra­ki yıllarda Arçelik ve Beko markalarıyla dünya çapında bir üretici durumuna gelmesine zemin hazırladı.

Suna Kıraç aktif iş yaşamının 40 yılını verdiği Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi, özellikle de kurumsallaşması ve kalıcılaşması için çabalarını sürdürürken, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında önemli girişimlere de imza attı. Vehbi Koç'un ve VKV'nin hayır amaçlı girişim ve yatırımlarına doğrudan VKV'nin sahip çıkması gerektiğini savunarak işletmeci vakıf anlayışının yerleşmesi için çalıştı. VKV'nin benimsediği bu politika 1988 yılında Koç Özel Lisesi'nin (bkz. Koç Okulu), 1993 yılında da Koç Üniversitesi'nin kuruluşuyla meyvelerini verdi. Kıraç her iki eğitim kurumunun vizyonunun saptanmasında ve şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Kıraç ülke­nin en büyük yapısal sorunu olarak gördüğü eğitim alanında toplumsal sorumluluk da üstlendi. 1995 yılında Türkiye'de bu alandaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelecek olan TEGV'in te­mellerini attı. Vakfın gelişmesine maddi ve manevi büyük katkılarda bulundu. VKV tarafından oluşturulan Suna-İnan Kıraç Eğitim Tesisleri Destekleme Fonu'yla 2001 yılında Antalya Kepez'de kurulan TEGV eğitim parkına Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı adı verildi.