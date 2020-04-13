FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

SunExpress, kargo operasyonuna başlıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran havayolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21.700 kg’a kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

“Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz”

Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, “Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya’dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...
Yüzlerce iş ilanı! 5000 TL maaş...Yüzlerce iş ilanı! 5000 TL maaş...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları, Sunexpress,

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Kayseri'de halk otobüs şoförleri yol kapatıp eylem yaptı

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

Bakan Soylu'nun istifası kabul edilmedi

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

BDDK Başkanı'ndan bankalara mesaj!

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Bakan Albayrak duyurdu! 3 ay, aylık bin 170 lira maaş desteği

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Yaş beklemeden emekli olmak mümkün!

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Sigorta girişi olan erkeklere müjde! Erken emeklilik...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
THY ne zaman satılıyor acaba?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş hakkında soruşturma açtı

3 otomotiv devi hakkında soruşturma

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

10 bin TL’lik temel ihtiyaç kredisi ödemeleri başladı

Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin! Süresi dolabilir...

Yeni kimlik kartının geçerlilik tarihine dikkat edin!

Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Girişimcilere müjde! Devletten az 50 bin TL hibe desteği...

Salgın yüzünden zor durumda kalan vatandaşlara erzak desteği! Başvuru için...

Vatandaşlara erzak desteği!

12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.