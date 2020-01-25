FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SunExpress'ten İzmir-Malatya uçuşlarında ücretsiz değişiklik imkanı

SunExpress'ten İzmir-Malatya uçuşlarında ücretsiz değişiklik imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

SunExpress'ten İzmir-Malatya uçuşlarında ücretsiz değişiklik imkanı

İSTANBUL(AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle İzmir - Malatya seferlerinde yolcularına ücretsiz değişiklik imkanı sunuyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bilet değişikliği yapmak isteyen yolcular 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayarak rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler. 24 Ocak 2020 tarihi ve öncesinde İzmir kalkışlı Malatya seferlerine bilet rezervasyonu yapmış olan SunExpress yolcuları, 24 Ocak- 2 Şubat arasındaki tüm İzmir – Malatya uçuşlarına bilet rezervasyonlarını ücretsiz olarak değiştirebilecekler.

SunExpress, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını da ücretsiz olarak ulaştıracak.

Malatya uçuşları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve deprem bölgesine yardım göndermek isteyen SunExpress misafirleri 444 0 797 numaralı SunExpress Çağrı Merkezi’ni arayabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Pakdemirli'den deprem açıklamasıBakan Pakdemirli'den deprem açıklaması
Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineriSinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri
2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?2020 yılı Pasaport harçları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Bu lezzeti kaçırmayın!

Bu lezzeti kaçırmayın!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli: Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerde hasar yok

Bakan Pakdemirli'den deprem açıklaması

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

Gram fiyatı 300 TL’yi bulan altında fiyat artışı devam ediyor

Altın yükseliş devam ediyor

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Celal Gökçen’den GUHEM’e ziyaret

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Cüneyd Zapsu Davos gündemini yorumladı

Bu deniz ürününü sadece bilenler alıyor

Bu lezzeti kaçırmayın!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.