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Süper emeklilik yeniden gündemde! Kimler faydalanabilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Süper emeklilik, günümüz için pek alışılmış bir kavram olmasa da geçmişte epey yankı uyandırmış ve uzun süre konuşulmuş bir emeklilik türüdür. Temelde daha fazla emekli maaşına sahip olmayı vadeden süper emeklilik sistemi, yıllar sonra tekrar gündem haline geldi. Peki süper emeklilik tam olarak nedir? İşte cevapları...

Süper emeklilik yeniden gündemde! Kimler faydalanabilecek?

Dönem dönem emeklilik için avantaj sağlayabilecek detaylarla ilgili haberlere denk geliyor olabilirsiniz. Süper emeklilik de Turgut Özal'ın başbakanlık yaptığı dönemde; 1987 yılında çıkarılan bir yasayla devreye sokulur ve temelde vatandaşlardan toplu para alarak devletin acil para açığını kapatmayı hedefler. Bunun için de vatandaşlara daha çok emekli maaşı gibi çeşitli vaatlerde bulunulur. Ancak sonrasında yaşananlar, çıkarılan bu yasanın avantajlarını ortadan kaldırarak tepkilere neden olur. 30 yılı aşkın uzun bir aranın ardından bu ilginç emeklilik sistemi tekrar gündemde. Peki süper emeklilik tam olarak nedir? Nasıl işler? Detayları nelerdir? Yazının devamına göz atarak daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Süper emeklilik sistemi, devam eden emeklilik prim ödemelerinize ek olarak veya tamamen bağımsız şekilde yapacağınız toplu ödemeler sonucunda daha fazla emekli maaşı almanızı sağlayan bir emeklilik sistemiydi. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı gibi farklı emeklilik türlerinde herhangi bir kaydınız varsa süper emeklilik sistemine dahil olabiliyordunuz. Ayrıca yurt dışında yaşayıp, bu emeklilik türlerinden size uygun olan herhangi birine dahil olarak da süper emeklilik sisteminden faydalanabiliyordunuz.

SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

1987'de yürürlüğe giren ve vatandaşlardan alınan toplu paralarla acil nakit ihtiyacını karşılamayı hedefleyen süper emeklilik, uygulama aşamasında adeta çökerek pek çok kişinin mağduriyetine sebep oldu. Eşitlik ilkesine aykırı olduğu için itiraz edilen bu sistem, yürürlüğe girdiği gibi uygulandı ancak ilk etapta yüksek ödenen emekli maaşlarına uzun süre zam yapılmadı. Bunun sonucunda diğer emekli maaşlarıyla aynı seviyeye inen süper emeklilik maaşlarının bir süre sonra hiçbir avantajı kalmadı. Bu yüzden süper emeklilik dendiğinde pek çok kişinin aklına iyi başlayıp, hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir emeklilik sistemi gelir.

SÜPER EMEKLİLİK NEDEN TEKRAR GÜNDEMDE?

İnsanlarda iyi bir iz bırakmamış olmasına rağmen süper emeklilik sistemi son aylarda tekrar konuşulmaya başlandı. Bunun en temel nedeni ise CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın iddiası. Toprak'ın dediklerine göre yurt dışında yaşayan vatandaşlar, döviz üzerinden toplu para ödeyerek Türkiye'deki BES yani Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olabilecekler. Buna göre şimdilik Türkiye'de yaşayanlar için geçerli olmayan sistem yalnızca yurt dışındaki Türk vatandaşlarını kapsıyor. Süper emeklilik sistemi, gerek ülkemizdeki gerek yurt dışındaki vatandaşlar için her zaman avantajlı bir sistem gibi görünse de çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.


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