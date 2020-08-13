Süper emeklilik yeniden gündemde! Kimler faydalanabilecek?

Dönem dönem emeklilik için avantaj sağlayabilecek detaylarla ilgili haberlere denk geliyor olabilirsiniz. Süper emeklilik de Turgut Özal'ın başbakanlık yaptığı dönemde; 1987 yılında çıkarılan bir yasayla devreye sokulur ve temelde vatandaşlardan toplu para alarak devletin acil para açığını kapatmayı hedefler. Bunun için de vatandaşlara daha çok emekli maaşı gibi çeşitli vaatlerde bulunulur. Ancak sonrasında yaşananlar, çıkarılan bu yasanın avantajlarını ortadan kaldırarak tepkilere neden olur. 30 yılı aşkın uzun bir aranın ardından bu ilginç emeklilik sistemi tekrar gündemde. Peki süper emeklilik tam olarak nedir? Nasıl işler? Detayları nelerdir? Yazının devamına göz atarak daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

SÜPER EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Süper emeklilik sistemi, devam eden emeklilik prim ödemelerinize ek olarak veya tamamen bağımsız şekilde yapacağınız toplu ödemeler sonucunda daha fazla emekli maaşı almanızı sağlayan bir emeklilik sistemiydi. Türkiye'de SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı gibi farklı emeklilik türlerinde herhangi bir kaydınız varsa süper emeklilik sistemine dahil olabiliyordunuz. Ayrıca yurt dışında yaşayıp, bu emeklilik türlerinden size uygun olan herhangi birine dahil olarak da süper emeklilik sisteminden faydalanabiliyordunuz.