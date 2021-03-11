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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Mart Süper Loto sonuçları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 19:52 | Son Güncelleme

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 11 Mart tarihinde 1.037.779 TL devreden Süper Loto'da bugünün şanslı rakamları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi haftada üç kez gerçekleştiriliyor. İşte, 11 Mart Süper Loto sonuçları!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Mart Süper Loto sonuçları!

11 Mart Süper Loto sonuçları heyecanla bekleniyor. Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'da haftanın üç günü çekiliş gerçekleşiyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler ise çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. İşte, Süper Loto 11 Mart çekilişinin sonuçları!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 MART

Milli Piyango idaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin 11 Mart sonuçları bu akşam 21.30'da açıklandı.

İşte bu akşamın şanslı sayıları;

4, 23, 30, 49, 53,87, 22

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?

Süper Loto çekilişleri her Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştiriliyor.

Ekran Resmi 2021-03-11 19.25.43

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmeyenler ise kolonun altında yer alan “SEN SEÇ” butonunu kullanarak, terminalin rastgele 6 numara seçmesini sağlamaktadır.

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır

SÜPER LOTO NEREDEN OYNANIR?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.


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