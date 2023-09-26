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Süper meyve olarak biliniyor! Edirne'de hasadına başlandı: "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var"

26.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya hasadına başlandı. Aronya hasadı heyecanı yaşadıklarını söyleyen üretici Enver Kırımlı, "Aronyanın tıbbi aromatik değeri çok yüksek, hatta bu değerin henüz tam anlaşılamadığını düşünüyorum." dedi. Aronyanın sağlık açısından faydalı olduğunu da anlatan Kırımlı, "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var" ifadelerini kullandı.

Süper meyve olarak biliniyor! Edirne'de hasadına başlandı: "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var"

Tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan aronyanın kentte ekim alanları genişliyor. Olgunlaşma sürecini tamamlayan meyveler tarım işçileri tarafından toplanarak kasalara dolduruyor.

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"SÜPER MEYVE" ARONYA HASADI HEYECANI

Üretici Enver Kırımlı, aronya hasadı heyecanı yaşadıklarını söyledi.

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Aronyanın Edirne için yeni bir meyve olduğunu belirten Kırımlı, 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidelerin meyve vermeye başladığını ifade etti.

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"REKOLTE VE KALİTENİN YÜKSEK OLMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Bu üründe verimin ve kalitenin yüksek olduğunu dile getiren Kırımlı, "Ürünün ihracat değerinin yüksek olduğu tespit edildi ve ihracat yapan bir firma için ürünleri topluyoruz. Rekolte ve kalitenin yüksek olması bizleri çok mutlu etti." dedi.

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Kırımlı, tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanlarının genişlemesinin tarımsal üretimdeki çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirtti.

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Aronyanın sağlık açısından faydalı olduğunu anlatan Kırımlı, şunları kaydetti:

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"TIBBİ AROMATİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK, HATTA BU DEĞERİN HENÜZ TAM ANLAŞILAMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"51 dönüm araziye 14 bin fide dikimi yaptık. Şu an fide başına ortalama 1,5 kilogram ürün bekliyoruz. İlk üretim yılı için kıymetli bir değer. İlerleyen yıllarda verimin fide başına 4-5 kilogramlara kadar çıkacağını umuyoruz. Verimli olmasının yanında kalite de çok önemli. Burada Edirne'nin toprak ve iklim yapısının etkili olduğunu düşünüyorum. Aronyanın tıbbi aromatik değeri çok yüksek, hatta bu değerin henüz tam anlaşılamadığını düşünüyorum."

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"ANTİOKSİDAN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK VE İÇERİSİNDE PEK ÇOK FAYDALI MADDE VAR"

Kırımlı, bu ürünün "süper meyve" olarak anıldığını anlatarak, "Antioksidan değeri çok yüksek ve içerisinde pek çok faydalı madde var. Önümüzdeki dönemlerde üniversite ve tarım kuruluşlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirip fonksiyonel gıdalar üretmeyi ve halk sağlığına katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Aronya meyvesi aronya hasat

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