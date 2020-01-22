Süper zengin elitler, gençlerin "Londra hayalini" yıktı

LODNRA (AA) - İngiltere’nin başkenti Londra’nın zengin elitlerin merkezi haline geldiği, ülkenin diğer bölgelerinden gelen fakir gençlerin sosyal mobilitesinin ise hayal olduğu belirtildi.

Sosyal mobiliteyi artırmak ve eğitim alanında dezavantajlı grupları desteklemek için çalışan yardım kuruşu The Sutton Trust’ın ülkede sosyo-ekonomik hayatta yaşanan değişime ilişkin hazırladığı "İngiltere'de Elitler" başlıklı raporu yayımlandı.

Raporda, İngiltere’nin başkenti Londra’nın elitlerin merkezi haline geldiği, bunun da gençlerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekildi.

Gençler için artık Londra’ya taşınarak yüksek ücret ödeyen işlere girmenin giderek daha zor olduğu belirtilen raporda, “Londra’da fırsatlardan yararlananlar ya Londra’da doğmuş olanlar ya da ekonomik olarak ayrıcalıklı bölgelerden gelenler. Geçmişi fakir, istekli fakat Londra dışında büyümüş bir genç için Londra limitlerinin ötesinde.” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Londra’da ücretsiz staj imkanlarında da sadece Londra’da yaşayan gençlerin faydalanabilmesinin sosyal mobilite açısından durumu kötüleştirdiği kaydedildi.