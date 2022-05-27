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Sur Yapı’dan şimdi ‘‘Tam Evi Tam Zamanı’’ kampanyası: Yüzde 0,99’la 120 ay konut kredisi ve yüzde 20 indirim

27.05.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Antalya’daki konut projelerini İlk Evim Konut Finansman Paketi kapsamında satışa sunmaya başlayan Sur Yapı’dan kampanyaya büyük destek geldi. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yeni konut finansman paketi sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişinin ev sahibi olabileceğini belirtti.

Sur Yapı’dan şimdi ‘‘Tam Evi Tam Zamanı’’ kampanyası: Yüzde 0,99’la 120 ay konut kredisi ve yüzde 20 indirim

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut destek paketleri, konut sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İlk Evim Konut Finansman Paketi ile birinci el konut üreticilerinden ilk konutunu alan alıcılara yüzde 0,99 oran ve 120 aya kadar vadelerle konut kredisi imkanı sağlanarak ev sahibi olabilecek.

Özel sektörün en geniş portföye sahip inşaat firması olan Sur Yapı’dan hükümetin konut finansman desteği hamlesine ‘Tam Evi Tam Zamanı’ kampanyasıyla büyük destek geldi. Sur Yapı, Antalya ve İstanbul’daki konut projelerinde hükümetin açıkladığı konut kredisi paketine yüzde 20 indirim avantajı sunarak ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

SUR YAPI’DAN KONUT FİNANSMAN PAKETİNE YÜZDE 20 İNDİRİM DESTEĞİ

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı’yla şimdi tam evi tam zamanı” sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Sur Yapı konut projelerinden ev almak isteyenlere konut destek paketleri ile kredi imkanının yanı sıra yüzde 20 indirim fırsatı sunduklarını söyledi. Yüksek kur, enflasyon, faizler ve konut fiyat artışları nedeniyle konut erişim zorluğuna dikkat çeken Z. Altan Elmas, “Yeni konut finansman paketleri sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişi ev sahibi olabilecek. Biz de hükümetimizin bu yerinde hamlesine yüzde 20 indirim sağlayarak destek veriyoruz. Erişim problemi çeken ve enflasyona karşı konutu yatırım aracı olarak gören herkese ‘Tam Evi Tam Zamanı’ kampanyamızla destek oluyoruz.” diye konuştu.

DEĞERİ 2 MİLYONUN ÜZERİNDEKİ KONUTLAR İÇİN DE SUR YAPI’DAN EKSTRA PAKET

Değeri 2 milyonu geçen konutlar için de Sur Yapı yine kendi sübvanse ettiği 0,99 kredi oranlı cazip bir ödeme planı hazırladı. Bu ek paket kapsamında ev tutarının yüzde 35’i kadar peşinat alınıyor, yüzde 35’ine ise Sur Yapı’nın sağladığı 0,99 özel vade oranı ile kredi kullandırılıyor. Kalan yüzde 30’luk kısım ise 6, 12 ve 24. aylarda yüzde 10’luk dilimler halinde vade farksız olarak Sur Yapı’ya ödeniyor. Detaylı bilgiyi “www. suryapi. com.tr” adresinde bulabilirsiniz.

Kampanya hakkında bilgi veren Z. Altan Elmas, şunları söyledi:

‘‘Bu ek kampanya ile sadece değeri 2 milyon TL’ye kadar olan konutlarda değil, markalı lüks Sur Yapı konutlarında da tüketici nezdinde büyük bir fırsat oluşturduk. Ayrıca bu paket kapsamında ödeme planına yüzde 10 indirim fırsatı da sunuyoruz.’’

2 YILDA 4000 KONUT TESLİM ETTİ

İstanbul’daki projeleri ve Sur Yapı Antalya’da yaptığı teslimatlar ile son iki yıl içinde teslim ettiği daire ve dükkan sayısı yaklaşık 4000’i bulan Sur Yapı, bir şehir inşa ettiği Antalya konut projesinde teslim edilen 2 bin 500 konutun yanı sıra İstanbul’da Gölbahçe Evleri, Lavender, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerindeki toplam 1297 konut ve 82 ticari ünitenin teslimini gerçekleştirerek kesintisiz teslim performansı sergiledi.

ANTALYA’NIN YENİ ALIŞVERİŞ CADDESİNDE 485 HOME OFİS VE 68 DÜKKÂNIN TESLİMİ BAŞLADI

Sur Yapı Antalya’nın ikinci etabı olan Sur Cadde’deki home ofis ve dükkân teslimleri başladı. Antalya’nın ‘‘Şanzelize’’si olarak konumlandırılan 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi’nde yapımı tamamlanan 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkanın anahtar teslimleri kısa süre içinde tamamlanacak. Bununla birlikte yıl sonuna kadar Antalya ve İstanbul projelerinde 2078 konut ile 87 ticari ünitenin daha teslimleri planlanmaktadır.

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