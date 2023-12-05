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Süre 30 Nisan'a kadar uzatıldı: Bakan Işıkhan 'katılım payı alınmayacaktır' diyerek duyurdu

05.12.2023 10:02 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, afet bölgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı" ifadelerini kullandı.

Süre 30 Nisan'a kadar uzatıldı: Bakan Işıkhan 'katılım payı alınmayacaktır' diyerek duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, afet bölgesine ilişkin yeni kararlar alındığını duyurdu. Buna göre Afet bölgesinde yaşayanlar için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı.

"Bakan Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, yaşamlarını daha kolay hale getirmek bizim en önemli gündem maddemiz. İnsanlarımız rahata kavuşana, şehirlerimiz tamamen imar olana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız için sağlığa erişimde yapılan uygulamaların süresi 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde:

Kurumla sözleşmeli sağlık sunucularına müracaat edilmesi ve doğal afet provizyonu alınması halinde Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, tıbbi malzeme, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmayacaktır.

Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczaneler/merkezler) zorunlu statik IP uygulaması kaldırılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
genel sağlık sigortası
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